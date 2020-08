Im September: Biometrie-Kongress als Präsenzveranstaltung

Trotz Corona-Pandemie soll der Fachkongress “Biomexkon” rund um das Thema Biometrie-Absicherung am 23. und 24. September in Frankfurt am Main als Präsenzveranstaltung stattfinden.

Man werde den Kongress gemäß dem vom Intercity Hotel vorgegebenen Hygienekonzept durchführen, teilte der Veranstalter mit. Für Ticketinhaber, die eine persönliche Teilnahme dennoch nicht wünschen, soll die Veranstaltung zusätzlich gestreamt werden.

Referenten sind Stephan Kaiser (BU-Leistungsfallexperte), Philip Wenzel (Versicherungsexperte), Björn Thorben M. Jöhnke (Fachanwalt für Versicherungsrecht), Patrick Hamacher (Experte für digitale Vertriebswege) und Anja Glorius (PKV-Expertin).

Mitte Juni hatte bereits der Maklerverbund Germanbroker.net trotz anhaltender Coronakrise die “Kompetenztage Personenversicherung” als Präsenzveranstaltung in Hagen veranstaltet. Wie das funktioniert hat, lesen Sie hier im Cash. Interview mit Vorstand Hartmut Goebel. (kb)

Foto: Shutterstock