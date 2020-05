Kein Prospekt: BaFin untersagt Aktien-Emission

Die Finanzaufsicht BaFin hat das öffentliche Angebot von Aktien der SP Group (Europe) AG durch die Compass Consulting Group wegen Verstoßes gegen die EU-Prospektverordnung untersagt. Sie bittet zudem um Unterstützung bei der Beschaffung von Informationen.

Einer Mitteilung der BaFin zufolge hat die Compass Consulting Group, nach eigenen Angaben mit Sitz in SW1P 4QP London, Millbank Tower 21-24, Company No. No.08670203, gegen Artikel 3 Absatz 1 der EU-Prospektverordnung verstoßen. Daher dürfe sie in Deutschland keine Aktien der SP Group AG zum Erwerb anbieten. Diese Maßnahme ist noch nicht bestandskräftig. Sie ist aber sofort vollziehbar.

Die Untersagung am 27. April erfolgte, weil die Compass Consulting Group keinen von der BaFin gebilligten Prospekt für dieses Wertpapier veröffentlicht hat, der die nach Artikel 6 EU-Prospektverordnung erforderlichen Angaben enthält, so die Mitteilung.

Aufruf zur Mithilfe

In Deutschland dürfen Wertpapiere im Grundsatz nicht ohne die Veröffentlichung eines von der BaFin zuvor gebilligten Prospekts öffentlich angeboten oder zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen werden, erläutert die Behörde.

Sie weist zudem darauf hin, dass sie ihre Aufgaben und Befugnisse nur im öffentlichen Interesse wahrnimmt, ruft aber zur Mithilfe auf: “Sie können die BaFin aber bei ihrer Arbeit unterstützen”, heißt es in dem Hinweis. “Wenn Sie konkrete Hinweise zu den hier genannten Anbietern haben, beispielsweise Muster der Vertragsunterlagen, E-Mail-Adressen, Ruf- und Faxnummern der Kommunikationspartner oder die Kontoverbindung des Anbieters, dann wenden Sie sich an unsere Hinweisstelle”, so die Aufforderung. Die entsprechenden Informationen liegen der BaFin also offenbar nicht vor.

Foto: Shutterstock