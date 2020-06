Kinderbonus auch für Ungeborene

In vielen deutschen Großstädten sind die Preise für Eigentumswohnungen in den vergangenen zehn Jahren gestiegen. Dabei ist die Nachfrage nach Wohnraum in Ballungszentren wie Berlin nach wie vor deutlich größer als das Angebot. In der Hauptstadt fehlen jährlich beispielsweise tausende Wohnungen. Gleichzeitig bleibt die Immobilienfinanzierung durch ein anhaltend niedriges Zinsniveau günstig. Insgesamt sprechen diese Faktoren dafür, eine Immobilie zu kaufen anstatt zu mieten – auch jetzt in Corona-Zeiten.