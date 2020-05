Leads: “Neukunden über Türöffnersparten gewinnen”

Cash.-Interview mit Jürgen Fink, Geschäftsführer der Salesurance GmbH, über Veränderungen auf dem Leads-Markt, neue Strategien mit mehr Potenzial und den Einsatz von Google und anderen sozialen Medien.

Wie hat sich der Leads-Markt in den vergangenen Jahren verändert? Wie haben sich Regulierung und Gesetzesänderungen auf den Markt ausgewirkt?

Fink: Der Leads-Markt hat sich seit der Einführung des Provisionsdeckels und der Verlängerung der Stornohaftung in der Privaten Krankenversicherung (PKV) in 2012 stark verändert. Makler konnten und wollten keine Höchstpreise für PKV- Datensätze mehr bezahlen, wodurch es zu einer starken Konsolidierung der Leads-Anbieter am Markt gekommen ist. Denn insbesondere die PKV Datensätze waren die Cash-Bringer der Lead-Börsen. Auch die Ranking-Faktoren der Suchmaschinen haben sich stark regionalisiert. Sucht man heute nach Schlagworten wie “Versicherung” oder “Versicherungsmakler”, werden einem regionale Dienstleister und Webseiten angezeigt. Dies geschieht auf Basis des aktuellen Aufenthaltsorts des Suchenden. Auch Navigationssysteme in Autos oder Sprachassistenten wie “Siri” oder “Alexa” funktionieren nach diesem Prinzip. Daher wird es immer wichtiger, bei Websiteinhalten wie auch Kampagnen den Fokus auf das regionale Marketing zu legen. Lokale Zielgruppen können so bestmöglich erreicht werden. Da ein eigener Standort in der Region bei Leads-Anbietern nicht gegeben ist, können diese den regionalen Fokus der Suchmaschinen nicht bedienen. Makler müssen also dazu befähigt werden, ihre eigene Leadmaschine in der Region aufzubauen und hierdurch regionale Leads zu generieren. Wir haben den Trend früh erkannt und unser Knowhow im Lead-Bereich genutzt, um gezielt Lösungen für das regionale Marketing zu konzeptionieren. Zugriffszahlen, Rankings und Leadquoten im Finanz- und Versicherungsbereich werden hierdurch nachweislich gesteigert.

Welche Leads-Sparte wird aktuell am meisten nachgefragt?

Fink: Damals war es so, dass wir hauptsächlich klassische Sparten wie Renten-, Berufsunfähigkeits- und Private Krankenversicherung generiert haben. Heutzutage stellt es sich so dar, dass auch die so genannten Türöffnersparten wie beispielsweise die Risiko-Leben, Pflege, Krankenzusatz- oder Sachversicherung,gefragt sind. Es steigert die Effizienz, wenn man Neukunden über eine kostengünstigere Türöffnersparte gewinnt und die klassischen Sparten daran bündelt. Viele Berater und Vertriebe haben dies verstanden und einige von ihnen ziehen es bereits vor, ihre Neukunden über diesen Weg zu gewinnen, statt über den deutlich preisintensiveren Einkauf klassischer Sparten. Im regionalen Online-Marketing lassen sich sowohl die klassischen Sparten als auch die Türöffnersparten sehr gut generieren.

Wie haben sich die Preise in den vergangenen Jahren entwickelt?

Fink: Die Lead-Preise der Börsen sind trotz Provisionsdeckel und Stornohaftung relativ konstant geblieben. Um weiterhin gewinnbringend mit Leads zu arbeiten, muss der Makler dahingehend seine Effizienz steigern. Dies funktioniert einerseits, indem er auf günstigere Türöffnersparten setzt oder über digitale Tools, wie beispielsweise die Online-Beratung, die Leads-/Sales-Quoten steigert. Andererseits muss er weitere Leadquellen nutzen, die oftmals kosteneffizienter sind. Als Beispiele wären hier die eigene Leadmaschine über regionales Online-Marketing oder gezielte Marketingkampagnen im Bestand zu nennen.

Wie erfolgreich sind Leads heute noch, um neue Kunden zu gewinnen und den Absatz zu fördern? Welche neuen Strategien entfalten möglicherweise mehr Potenzial?

Fink: Eingekaufte Leads sind oftmals nur ein schnelles Strohfeuer. Der Makler begibt sich in die Abhängigkeit der Leadbörsen und ist darauf angewiesen, dass die Leadqualität heute und in Zukunft stabil bleibt. Dies ist häufig nicht der Fall, denn die Leadbörsen beziehen ihre Leads aus unterschiedlichen Generierungsquellen. Ein Lead aus einem Newsletter ist oftmals nicht so qualifiziert wie ein Lead, der über eine suchmaschinenoptimierte Seite generiert wurde. Daher tun Makler gut daran, ihre eigene Leadmaschine aufzubauen. Hier sind drei Leadquellen entscheidend: Die Generierung von Leads über regionales Online-Marketing, die Generierung von Empfehlungen über digitale und analoge Bestandsarbeit und der Aufbau von Lead-Ökosystemen, wie zum Beispiel Verbände, Universitäten, Firmen etc. Sowohl bei der Bestandsarbeit als auch beim Aufbau von Lead-Ökosystemen ist ein gezieltes Online-Marketing unabdingbar. Beispielsweise sollte sich im Bestand die Werbeerlaubnis eingeholt und durch Marketingtools wie Newsletter oder Erklärvideos neuer Bedarf geschaffen werden. Zudem haben Ökosysteme wie Verbände zumeist eigene Facebook Auftritte, Newsletter und Webseiten, welche geschickt in die Online-Marketing-Strategie des Maklers eingebunden werden können.

