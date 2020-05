Martin Klein übernimmt Vorsitz im Dachverband FECIF

Auf der ersten virtuellen Mitgliederversammlung des europäischen Dachverbandes der unabhängigen Finanzberater und Finanzvermittler (FECIF) ist Martin Klein, der geschäftsführende Vorstand des Votum-Verbandes, zum Chairman des Board of Directors gewählt worden.

Er folgt auf David Charlet, Präsident des französischen Verbands ANACOFI. Das Amt wird für drei Jahre vergeben. FECIF setzt sich vor allem für eine verhältnismäßige Regulierung der europäischen Finanzdienstleister ein und plädiert für einheitliche Regulierungsstandards der Branche in der Europäischen Union.

“Wir sind alle von der Bedeutung des europäischen Projekts überzeugt. Auch auf der Ebene unseres Verbandes muss es daher das Ziel sein, dass aus den temporären Grenzschließungen während der Coronakrise nicht weiter Trennendes erwächst”, erklärte Klein.

Aktionsplan für Fintechs

Während seiner Amtszeit wolle er einen Fokus auf die Umsetzung der Nachhaltigkeit in der Finanzberatung setzen. “Zum einen brauchen wir hier Praktikabilität und Rechtssicherheit für die Berater. Die Entwicklung muss aber auch als einzigartige Chance erkannt werden. Wenn Verbraucher erkennen, dass die Art und Weise, wie sie ihr Geld anlegen, einen Einfluss auf die Umwelt hat, beispielsweise in Form von Reduktion der CO2-Produktion, und wir diese Effekte sichtbar machen, ist dies ein hervorragendes Werkzeug für Berater. Hier werden wir ein europäisches Berater-Projekt auf den Weg bringen”, kündigte Klein an.

Als Vorsitzender von FECIF werde er zudem die von der Europäischen Kommission aufgenommene Überprüfung der Mifid II und die Erarbeitung eines Aktionsplans für Fintechs begleiten. (kb)

Foto: Martina van Kann