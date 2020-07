MLP: Markt bleibt “coronabedingt herausfordernd”

Viele Bundesbürger fahren dieses Jahr in den Camping-Urlaub. Diese Urlaubsform wurde in den vergangenen Jahren immer beliebter und dürfte mit Covid-19 noch mehr Fans gewinnen. 2019 stieg die Zahl der Neuzulassungen von Freizeitfahrzeugen in Deutschland um knapp 14 Prozent auf 80.863, darunter 54.000 Reisemobil-Neuzulassungen und 27.000 Zulassungen von Caravans. Wer sich zum Kauf entschließt, sollte auch an Versicherungsschutz denken. Die drei wichtigsten Punkte, die es zu beachten gilt.