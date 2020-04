Neuer Partner für Blau Direkt

Der Maklerpool Blau Direkt und die von Buddenbrock Unternehmensgruppe arbeiten künftig zusammen. Als Spezialist im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) soll von Buddenbrock künftig Arbeitgeber-Beratungen für die Makler von Blau Direkt und Wifo anbieten.

Auf diese Weise könnten auch weniger bAV-affine Makler ihre Kontakte zu Gewerbebetrieben nutzen und zusätzliche Umsätze generieren, teilte Blau Direkt in einer Presseerklärung mit.

“Pool- und Vertriebs-EU”

Die Idee einer “Pool- und Vertriebs-EU” gewinne damit einen wichtigen Partner hinzu, heißt es in der Pressemitteilung. So hätten sich bereits die Maklerpools Arisecur, Blau Direkt, Finanz-Zirkel, Insuro und Wifo der Idee angeschlossen. Seitens der Vertriebe habe man Königswege, Inpunkto, Value Factory und nun auch von Buddenbrock für die Zusammenarbeit gewinnen können.

“Kooperation ist die richtige Antwort auf die vor uns stehenden Herausforderungen”, wird Blau-Direkt-Geschäftsführer Oliver Pradetto zitiert. “Gemeinsam werden selbst Krisenzeiten zu Chancen-Räumen.” (kb)