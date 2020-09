Plansecur-Messe 2020 komplett digital

Die Finanzberatungsgruppe Plansecur lädt zu ihrer coronabedingt ersten virtuellen Finanzplanungsmesse ein. Auf der ausschließlich für geladene Berater und Partner geöffneten Online-Veranstaltung werden rund 400 Teilnehmer erwartet.

Die virtuelle Messe vom 29. September bis 1. Oktober soll mit mehr als 70 Produktpartnern aus den Sparten Versicherungen, Investmentfonds und Sachwertanlagen an die letztjährige Messe anknüpfen, die noch in traditioneller Weise am Plansecur-Stammsitz in Kassel stattfand.

Das Fachprogramm wird durch Keynotes im Auditorium, moderierte Workshops und eine virtuelle Messe abgedeckt. Die Online-Teilnehmer können dabei nach Angaben von Plansecur wie bei einer Präsenzmesse die einzelnen Stände besuchen und mit den Fachreferenten ins Gespräch kommen. Über die fachlichen Themen hinaus ist ein gemeinsamer Online-Messe-Abend mit Musik, interaktivem Unterhaltungsprogramm und einer digitalen Weinverkostung geplant. (kb)

