Qonto bietet Anbindung an das internationale SWIFT-Netz

Die Anbindung an SWIFT ist ein Anspruch von Unternehmen, die ihr Geschäft zunehmend global und über die Euro-Zone hinaus entwickeln. Mit diesem Feature unterstützt nun auch die Neobank Qonto ihre Kunden.

„Viele unserer Kunden sind international tätig, und wir bemerken auch einen Trend zu gewissen Fremdwährungen je nach Land.“, ​so Philipp A. Pohlmann, Country Manager Deutschland beiQonto.​

„So ist in Italien zum Beispiel die rumänische Währung interessant, während wir in Deutschland einen Fokus auf US Dollar und Schweizer Franken bemerkt haben.“

Ein neues Feature, ohne versteckte Gebühren

Mit SWIFT haben Qonto-Nutzer transparente Einsicht auf den Wechselkurs jeder Überweisung. Der Wechselkurs basiert auf realen Kursen zzgl. Provision zur Deckung der Gebühren von Qonto. So ist Qonto in der Lage, einen Wechselkurs anzubieten, der oft niedriger ist als der von traditionellen Banken.

„Wir möchten unseren Kunden ein Geschäftskonto bieten, bei dem die Kostenstruktur transparent bleibt“​, erläutert Philipp A. Pohlmann. ​

„Ähnlich wie bei Netflix bleiben die monatlichen Kosten unseres Geschäftskontos konstant und das Abo lässt sich unverbindlich testen und auch wieder kündigen. Ohne Aufpreis werden bei Netflix mit der Zeit neue Inhalte hinzugefügt. Genauso arbeitet Qonto daran das lokale Produkt mit neuen Features wie SWIFTstetig zu verbessern“, ​sagte Pohlmann. Kunden, die die Standard- oder Premium-Angebote abonniert haben, müssen keine Empfangsgebühren bezahlen. Unternehmern, die sich für den Solo-Plan entschieden haben, werden pro erhaltener Überweisung in Fremdwährung 5 Euro exklusive Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt.