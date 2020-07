Qonto knackt 100.000 Kunden-Marke

Die französische Online-Business-Bank Qonto hat nach eigenen Angaben 100.000 Unternehmen in Europa zu einem digitalen Geschäftskonto verholfen. Das Unternehmen erklärt sich deshalb zum am schnellsten wachsende B2B-Fintech in Europa.

2017 wurde Qonto in Frankreich gelauncht. Im Juni 2018 erhielt das Unternehmen eine Lizenz als Zahlungsinstitut und baute daraufhin sein eigenes Kernbankensystem auf. Im nächsten Schritt plant Qonto, zur vollwertigen Bank zu werden.

Seit sechs Monaten ist Qontos Geschäftskonto nun auch offiziell für deutsche Unternehmen verfügbar. Neben strategischen Partnerschaften (zuletzt mit SumUp) seien weitere Produktanpassungen geplant, teilte die Online-Business-Bank mit. (kb)

Foto: Qonto