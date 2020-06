Qonto stellt deutsche IBAN bereit

Qonto, die französische Neobank für kleine und mittlere Unternehmen, Startups und Selbstständige, hat sechs Monate nach Markteintritt die Einführung einer deutschen IBAN bekanntgegeben. Somit erhalten Kunden in Deutschland ab sofort IBANs mit dem Länderkürzel DE.

Für Qonto sei dieser Schritt in so kurzer Zeit von großer Bedeutung, sagte Philipp A. Pohlmann, Country Manager Deutschland bei Qonto: “Die Einführung der deutschen IBAN stellt sozusagen die Geburt von Qonto Deutschland dar. Der Stellenwert der deutschen IBAN für hiesige Kunden ist und war uns bekannt. Deshalb haben wir uns trotz der widrigen Umstände mit großem Engagement dafür eingesetzt, unseren Kunden in einem so engen Zeitrahmen die lokale IBAN präsentieren zu können.”

Von der Bafin reguliert

Die hohe Kundennachfrage habe Qonto dazu veranlasst, die deutsche IBAN als Produktfeature zu priorisieren. Über 25 Prozent der deutschen Kunden haben nach Angaben der Bank seit Start der Business-Banking-App danach gefragt.

Qontos deutsche Zweitniederlassung wird seit März von der Finanzaufsicht Bafin reguliert. (kb)

Foto: Qonto