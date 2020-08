Ruhestandsplanung: Webinar verspricht neue Erkenntnisse

In einem 45-minütigen Webinar will die Initiative Ruhestandsplanung am 1. September wichtige Ergebnisse aus der “Marktforschung Ruhestandsplanung” vorstellen.

“In diesem Webinar präsentieren wir neue und spannende Erkenntnisse rund um das Thema Ruhestandsplanung. Jeder, der sich mit dem Thema Geschäftsfeld der Ruhestandsplanung beschäftigt, sollte daher unbedingt teilnehmen und wichtige Impulse für seine Arbeit mitnehmen“, so Ronald Perschke, Gründungsmitglied und Vorstand der Initiative Ruhestandsplanung.

Das Webinar findet am 1. September in der Zeit von 10 bis 10:45 Uhr statt. Die Anmeldung erfolgt über die Homepage der Initiative Ruhestandsplanung. An der Online-Marktforschung haben Anfang des Jahres 321 Marktteilnehmer teilgenommen. (kb)

Foto: Going Public