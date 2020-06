Trotz Corona: Germanbroker.net plant Präsenzveranstaltung

Die Coronakrise ist bislang nahezu spurlos am Immobilienmarkt vorübergegangen. Leichte Anzeichen von Schwäche gibt es lediglich in einigen Großstädten. Das Forschungs- und Beratungsunternehmen F+B sieht ab Mitte April sinkende Preise bei Eigentumswohnungen in den sieben größten deutschen Städten. Aus unserer Sicht ist das die Kehrseite, der in den vergangenen Jahren vor allem in A-Lagen stark gestiegenen Preise. Ein Kommentar von Ulrich Jehle, Geschäftsführer der Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH (REA).