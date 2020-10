“Verschwörungstheorien sind noch keine Anlagestrategie”

Während der Corona-Pandemie haben Verschwörungstheorien deutlich an Popularität gewonnen – das scheint auch für den Finanzbereich zu gelten. Das Financial Planning Standards Board Deutschland (FPSB Deutschland) klärt nun darüber auf, warum Verschwörungstheorien als Leitlinie für die Geldanlage gefährlich sind.

Im Finanzbereich seien es “Crash- und Weltuntergangspropheten, die ihre kruden Theorien zum Besten geben”, so das FPSB in einer Pressemitteilung. Zusätzliche Nahrung bekämen sie jetzt durch die fortgesetzte extrem expansive Geldpolitik und die massive Schuldenausweitung der Staaten, womit diese auf die wirtschaftlichen Folgen des Corona-bedingten Lockdowns reagiert haben.

“Anleger sollten diesen oft selbsternannten Anlage-Gurus mit allerhöchster Skepsis begegnen, denn ihnen geht es vor allem darum, selbst Geld zu verdienen, sei es mit Vorträgen, mit Büchern oder eigenen Fonds”, warnt Professor Dr. Rolf Tilmes, Vorstandsvorsitzender des FPSB Deutschland. “Schließlich sind Verschwörungstheorien noch keine Anlagestrategie und haben nichts mit einer seriösen, langfristig und individuell ausgerichteten Finanzplanung zu tun.”

“Sehr kurzfristig und einseitig”

“Wurde das Corona-Virus absichtlich in die Welt gesetzt, um das Bargeld abzuschaffen? Und um eine Währungsreform herbeizuführen und so die Menschen besser ausnutzen zu können? Bricht in der Folge der Euro zusammen? Und wo ist eigentlich das Gold der Bundesbank?” Das sind laut FPSB einige der Fragen, mit denen sich Verschwörungstheoretiker gerne auseinandersetzen und aus deren Beantwortung sie dann Rückschlüsse für die optimale Geldanlage ziehen.

“Ich kann nur davor warnen, sich als Anleger von solchen Gedankengängen leiten zu lassen”, so Tilmes. “Denn daraus ergeben sich Investmentstrategien, die oft sehr kurzfristig und einseitig ausgerichtet sind und mit einer durchdachten und auf die persönlichen Bedürfnisse des Anlegers ausgerichteten Finanzplanung nichts zu tun haben.” (kb)

Foto: FPSB