Was gilt, wenn von zwei gleichlautenden Testamenten eines vernichtet wird

Ein bisher noch unveröffentlichter Entwurf für eine EU-Verordnung über Markets in Crypto Assets (MiCA) stellt auf mehr als 150 Seiten ein eigenständiges aufsichtsrechtliches Regime für die Emission und den Handel verschiedener Token-Arten dar. Hinzu kommen Regelungen zu Erlaubnispflichten und Aufsichtsbefugnissen in Bezug auf bestimmte Dienstleister. Erfasst sind davon insbesondere Custodians, Handelsplattformen (Exchanges) und Broker. Die Verordnung wird, wenn sie in Kraft getreten ist, ohne Umsetzung in nationales Recht in allen Mitgliedsstaaten unmittelbar anwendbar sein. Was auf die Branche zukommt und wo noch nachgebessert werden muss.