DIN-Norm 77230: Die Leistungsbeschreibung – von innovativ bis vertrauenswürdig

Das Wichtigste an einer vertrauensvollen Kundenbeziehung ist der Start, meint André Stein, Makler in der H+W Financial Solutions Group. Die Kunden müssen von Beginn an verstehen, worum es in der Zusammenarbeit mit ihrer/m Berater/in geht und wie seine oder ihre Herangehensweise an die anstehenden Finanzthemen ist. Das gilt umso mehr und ist auch im Interesse des Beraters, wenn diese Herangehensweise so neu und innovativ und so neutral, objektiv und vertrauenswürdig ist wie die Analyse nach der Norm. Im Beitrag stellt André Stein seine Leistungsbeschreibung vor.

Weitere Informationen zur Norm 77230 und andere Normungsvorhaben unter www.defino.de.