“Erfreulich, wie wendig die Makler sind”

Cash. diskutierte mit den Führungskräften fünf deutscher Maklerpools über die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise, die Konsolidierung der Maklerpool-Branche und die zunehmende Bedeutung der ESG-konformen Beratung.

Seit März bewegt die Corona-Pandemie auch die Finanzdienstleistungsbranche. Wie hat sich die Krise bisher auf Ihr Geschäft ausgewirkt?

Grabmaier: Glücklicherweise weniger als befürchtet. Wir wollten ohne Corona um knapp 20 Prozent wachsen, jetzt sind es zwölf Prozent geworden. Viele Partner haben Corona als Chance begriffen und gesagt: Normalerweise kann ich nur abends zum Kunden, jetzt kann ich auf virtuellem Wege den ganzen Tag dorthin. Wir haben durchaus einzelne Partner, die deutlich mehr Umsatz machen als vorher und die das Gefühl eines gestiegenen Absicherungsbedarfs beim Kunden auch in Geschäft umsetzen. Deswegen klagen wir auf sehr hohem Niveau.

Schünemann: Das kann ich bestätigen. Bei uns läuft es gut und wir liegen deutlich über Vorjahr. Das freut uns natürlich, denn im März haben wir viel schlechtere Annahmen getroffen, als es jetzt wirklich eingetreten ist. Der Bereich Investment läuft glänzend mit zweistelligen Wachstumsraten, auch im Bereich Versicherungen liegen wir über Vorjahr.

Wetzel: Wir haben das große Glück, dass wir nicht vom Massengeschäft abhängig sind, weil wir sehr speziell aufgestellt sind. Wir haben sogar ganz ordentlich zugelegt. Das lag unter anderem daran, dass wir uns in den Bereichen Digitalisierung und Vertriebsautomation sukzessive spezialisiert haben.

Maier: Bei uns hat Corona durchaus für einen temporären Einbruch im Absatz gesorgt, weshalb wir dann auch den Vertrieb auf Online umgestellt haben. Wir haben da einen hohen Schulungsaufwand betrieben, weil nicht jeder per se fit in dieser neuen Welt war. Wir können jetzt seit zwei, drei Monaten sehr positive Signale erkennen, dass sich das Ganze wieder belebt. Von der produkttechnischen Seite her haben wir in klassischen Geschäftsbereichen wie Leben und Kranken stärkere Auswirkungen als im Sachbereich, der für uns eine bedeutende Rolle spielt, hier läuft es sehr stabil.

Kreis: Wir haben einen sehr guten Start gehabt in diesem Jahr, dann gab es eine kleine Delle, aber jetzt sind wir in allen Bereichen wieder auf einem Umsatzplus von circa sechs Prozent. Wir sind unter diesen Umständen mit der Situation zufrieden, ich denke aber auch, wir werden bis zum Jahresende noch ein bisschen zulegen können.

Der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung hat Ende Juni eine zweite “Corona-Umfrage” durchgeführt, an der 461 Mitglieder teilgenommen haben. Demnach erwarten die Vermittler coronabedingt im Durchschnitt einen Rückgang ihres Provisionsumsatzes um 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Deckt sich das mit Ihren Rückmeldungen aus der Vermittlerschaft?

Grabmaier: Im Februar und März waren die Prognosen noch sehr düster und deutlich negativer, jetzt gehen erstmal alle mit einem Gefühl der Erleichterung aus dem zweiten Quartal. Wir sehen, dass die betriebliche Altersversorgung (bAV) noch ein bisschen hinterherhinkt und dass die Immobiliensparte Nachholbedarf hat. Aber insgesamt sieht es doch deutlich besser aus als dies die AfW-Umfrage vermuten ließ.

Kreis: Gerade in Krisenzeiten wie jetzt hat man ja auch Umsatzchancen. Wir hatten im letzten Monat vier Veranstaltungen mit bis zu 100 Partnern, waren also direkt im Kontakt mit unseren Vermittlern. Da habe ich mal ein bisschen in die Stimmung reingehorcht, und die war gut, denn es bieten sich auch Chancen. Es ist doch so: Wenn man fehlende Versicherungen jetzt nicht anbietet, dann sollte man überlegen, ob man seinen Job richtig macht. Nehmen wir nur mal das Thema Betriebsunterbrechungen oder auch Gesundheitsvorsorge, Todesfallschutz. Und der Umsatz eines Pools ist nicht automatisch die Addition aller einzelnen Maklerumsätze, denn der Zuwachs an Makler muss dabei auch betrachtet werden und der ist bei uns derzeit ganz gut.

Schünemann: Makler sind Unternehmer, die passen sich an, die analysieren die Situation und richten sich extrem schnell neu aus. Deswegen haben sie viele neue Dinge, die wir und andere Pools angeboten haben, zum Beispiel digitale Beratungsmöglichkeiten, sofort adaptiert und sind in der Kommunikation schnell wieder am Kunden dran gewesen. Es ist extrem erfreulich, wie wendig unser Vertriebsweg ist, wie wendig die Partner sind. Die suchen sich auch wirklich die Fälle, in denen der Bedarf am größten ist, wo der Schuh am meisten drückt. Das führe ich auf die schnelle unternehmerische Anpassung der Makler zurück, die draußen beim Kunden arbeiten.

Maier: Wir haben festgestellt, dass die Vertriebspartner, die in der Vergangenheit schon gute Beziehungen im Kundenstamm aufgebaut haben, deutlich besser durch die Krise gekommen sind, weil die digitale Beratung bei Leuten, die man schon kennt, einfach schneller und besser ankommt, als bei der Neuakquise.

Wetzel: Ich glaube, im Privatkundenbereich kam die Krise dank unterschiedlichster Maßnahmen noch nicht ganz so schlimm an. Wir als Wifo haben unter 0,025 Prozent Beitragsfreistellungen bei über 500.000 Verträgen, das ist noch nichts. Die Frage ist, was passiert, wenn jetzt die zweite Corona-Welle kommen sollte. Sollten dann die Insolvenzen kommen, muss man gut aufgestellt sein.

Seite zwei: “Sinnhaftig wäre eine Konsolidierung natürlich”