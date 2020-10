“Klagen auf sehr hohem Niveau”

Seit dem weltweiten Ausbruch der Corona-Pandemie hat auch die Finanzdienstleistungsbranche mit veränderten Rahmenbedingungen zu kämpfen. Doch die Maklerpools scheinen bisher relativ gut durch die Krise zu kommen.

2019 war für die deutschen Maklerpools ein durchweg positives Jahr: 91 Prozent der Unternehmen konnten ihre Provisionserlöse steigern, nur zwei Häuser mussten rückläufige Zahlen hinnehmen, wie die aktuelle Cash. Hitliste der Maklerpools zeigt. Doch das war vor Corona. Seit dem weltweiten Ausbruch der Pandemie Anfang 2020 hat auch die Finanzdienstleistungsbranche mit veränderten Rahmenbedingungen zu kämpfen.

Die bange Frage lautet: Wie reagieren die Kunden auf die Coronakrise? Kommt die große Stornowelle? Bleiben Neuabschlüsse aus? Viele Makler blicken mit gedämpften Erwartungen in die Zukunft: Der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung hat Ende Juni eine zweite “Corona-Umfrage” durchgeführt, an der 461 Vermittler teilgenommen haben. Demnach erwarten sie coronabedingt im Schnitt einen Rückgang ihres Provisionsumsatzes um 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Doch die Maklerpools, die das Geschäft ihrer angebundenen Makler bündeln, scheinen bisher relativ gut durch die Krise zu kommen, wie die Teilnehmer der Roundtable-Diskussion in der Hamburger Cash.-Redaktion betonen. Die Coronakrise habe sich glücklicherweise weniger als befürchtet auf das laufende Geschäft ausgewirkt, sagt Dr. Sebastian Grabmaier, Vorstandsvorsitzender der Jung, DMS & Cie. AG aus München: “Wir wollten ohne Corona um knapp 20 Prozent wachsen, jetzt sind es zwölf Prozent geworden. Viele Partner haben Corona als Chance begriffen und gesagt: Normalerweise kann ich nur abends zum Kunden, jetzt kann ich auf virtuellem Wege den ganzen Tag dorthin. Wir haben durchaus einzelne Partner, die deutlich mehr Umsatz machen als vorher und die das Gefühl eines gestiegenen Absicherungsbedarfs beim Kunden auch in Geschäft umsetzen.” Deswegen klage man auf sehr hohem Niveau.

Rolf Schünemann, Vorstandsvorsitzender der BCA AG aus Oberursel, kann das bestätigen: “Bei uns läuft es gut und wir liegen deutlich über Vorjahr. Das freut uns natürlich, denn im März haben wir viel schlechtere Annahmen getroffen, als es jetzt wirklich eingetreten ist. Der Bereich Investment läuft glänzend mit zweistelligen Wachstumsraten, auch im Bereich Versicherungen liegen wir über Vorjahr.”

Eine “kleine Delle”

Spurlos ist die Krise aber auch an den Pools nicht vorübergegangen. Bei der 1:1 Assekuranzservice AG mit Sitz in Augsburg hat Corona durchaus für einen temporären Einbruch im Absatz gesorgt, weshalb der Vertrieb auf Online umgestellt wurde. “Wir haben da einen hohen Schulungsaufwand betrieben, weil nicht jeder per se fit in dieser neuen Welt war. Wir können jetzt seit zwei, drei Monaten sehr positive Signale erkennen, dass sich das Ganze wieder belebt”, erklärt Vorstand Thomas Maier. “Von der produkttechnischen Seite her haben wir in klassischen Geschäftsbereichen wie Leben und Kranken stärkere Auswirkungen als im Sachbereich, der für uns eine bedeutende Rolle spielt, hier läuft es sehr stabil.”

Eine “kleine Delle” gab es auch bei der Apella AG aus Neubrandenburg, nachdem der Start ins Jahr 2020 laut Vorstand Harry Kreis sehr gut verlaufen war. “Jetzt sind wir in allen Bereichen wieder auf einem Umsatzplus von circa sechs Prozent. Wir sind unter diesen Umständen mit der Situation zufrieden, ich denke aber auch, wir werden bis zum Jahresende noch ein bisschen zulegen können”, erwartet er.

Bei der Wifo GmbH aus Rheinstetten hatte man laut Geschäftsführer Christian Wetzel das große Glück, nicht vom Massengeschäft abhängig zu sein, weil man dort sehr speziell aufgestellt ist. “Wir haben sogar ganz ordentlich zugelegt. Das lag unter anderem daran, dass wir uns in den Bereichen Digitalisierung und Vertriebsautomation sukzessive spezialisiert haben.” Stand heute hätte es also schlimmer kommen können für die Pools. Eine mögliche “zweite Welle” könnte die Situation aber auch dort deutlich verschlechtern.

