Zurich und Covomo kooperieren

Zurich und das Vergleichsportal Covomo kooperieren. Ab sofort haben alle mit Covomo kooperierenden Maklerpools, Genossenschaften und Makler die Möglichkeit, über das Covomo-Vertriebsportal die Versicherungsprodukte von Zurich in den Sparten „E-Bike“ und „Fahrrad“ an Endkunden zu vermitteln.

Covomo Versicherungsvergleich, Deutschlands größtes B2B2C-Vergleichsportal für Spezial- und Nischenversicherungen und die Zurich Gruppe Deutschland kooperieren. Ab sofort haben alle mit Covomo kooperierenden Maklerpools, Genossenschaften und Makler die Möglichkeit, über das Covomo-Vertriebsportal die Versicherungsprodukte von Zurich in den Sparten „E-Bike“ und „Fahrrad“ an Endkunden zu vermitteln. In Zukunft könnten weitere Sparten folgen. Athanasios Almbanis, Head of Sales bei Covomo, dazu: „Die Versicherungsprodukte von Zurich erfreuen sich am Maklermarkt besonderer Beliebtheit. Umso mehr freut es uns, dass wir unseren Kooperationspartnern, durch die neue Zusammenarbeit mit der Zurich Gruppe Deutschland, den

Produktbereich Fahrrad und E-Bike zur Verfügung stellen zu können.“

Mit der Zurich Gruppe Deutschland setzt Covomo nach eigenen Angaben den Ausbau und die Erweiterung des Produktportfolios für die Covomo-Kooperationspartner konsequent weiter um. „Das Thema Elektromobilität ist uns schon seit vielen Jahren ein wichtiges Anliegen. Schon 2013 haben wir eine Versicherung für Pedelecs an den Start gebracht und mit dem Zurich E-MobilSchutz waren wir 2019 die ersten, die einen Versicherungsschutz für E-Scooter anbieten konnten. Mit Covomo haben wir nun eine gute Möglichkeit gefunden, das Thema noch stärker zu präsentieren. Wir freuen uns vor allem, dass wir hier auch digital-affine Makler erreichen und so unsere Zurich DNA am Markt weiter stärken können“, erklärt Jan Roß, Bereichsvorstand Maklervertrieb bei Zurich.