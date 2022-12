Die Wald-Kolumne: Hochwertige Beratung hat nichts mit dem Alter zu tun

Eine Reform der Altersvorsorge lässt immer noch auf sich warten. Eine private Vorsorge ist deshalb besonders für junge Menschen ein wichtiges Thema. Denn in jungen Jahren wird der Grundstock für eine selbstbestimmte Zukunft gelegt. Sie wollen eine Beratung – aber nicht irgendeine. Ich möchte Einblick geben, weshalb Beratungsqualität so wichtig ist.

Junge Menschen wollen privat vorsorgen

Die bevölkerungsrepräsentative Junge-Leute-Studie von Swiss Life zeigt, dass junge Menschen zunehmend aufgeschlossen sind gegenüber Vorsorge- und Absicherungslösungen, die flexibel, nachhaltig und mehr und mehr chancenorientiert gestaltet sind. Sahen im Jahr 2020 erst 25 % aller Befragten Chancen in den Aktienmärkten, ist dieser Wert aktuell auf 30 % gestiegen – ausschließlich getrieben durch die Generationen Y (44 %, +11 Prozentpunkte) und Z (47 %, +15 Prozentpunkte). Mehr als die Hälfte der Generationen Z und Y steht auch fondsbasierten Rentenversicherungen offen gegenüber. Dieser Zustimmungswert ist dabei in den vergangenen zwei Jahren deutlich um bis zu 13 Prozentpunkte gestiegen. Die Hälfte aller Personen der Generationen Z sagen, dass ihnen Nachhaltigkeit in der Geldanlage wichtig ist.

Junge-Leute-Kompetenz wichtig in der Beratung

Wir erleben aber auch, dass gerade das komplexe Thema der Altersvorsorge keineswegs ein Selbstläufer ist. Die Menschen müssen aktiv angesprochen und beraten werden, damit sie vorsorgen. Die Mehrheit der befragten jungen Menschen aus unserer Studie sagt, dass sie das persönliche, vertrauensvolle Gespräch mit Beratenden dafür braucht. Diese Erfahrungen machen wir auch in der Praxis. Knapp 80 Prozent unserer Neukundinnen und Neukunden sind unter 35 Jahre alt, rund die Hälfte sogar unter 30. Ein erheblicher Anteil unseres Neugeschäfts entsteht mit dieser Zielgruppe. Wir haben aufgrund unseres jungen Beratungsteams (Durchschnittsalter: 35 Jahre) eine besondere Kompetenz darin entwickelt, auf Augenhöhe zu kommunizieren, die individuelle Lebenswelten und Bedürfnisse der jungen Menschen zu verstehen und sie in passende Lösungen und Beratungsleistungen zu überführen. Unser Ziel ist daher, auf Grundlage unserer Junge-Leute-Kompetenz gemeinsam mit den jungen Menschen zu wachsen und sie ein Leben lang zu begleiten.

Die Beratungsqualität muss stimmen

Wir wollen uns über die Beratungsqualität im Markt differenzieren und setzen unseren Fokus darauf. Dabei ist auffällig, wie viele Mythen umhergeistern, mit denen man schleunigst aufräumen sollte. Dass ein junges Team mit weniger Beratungsqualität einhergeht, ist so eine Mär. Unsere Kundenzufriedenheitsanalyse, die wir regelmäßig in Kooperation mit einem externen Marktforschungsinstitut durchführen, zeigt dies eindrücklich. Die Gesamtzufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden nach erfolgter Beratung liegt bei 9,2 von 10 möglichen Punkten. Sie ist unabhängig davon, wie alt die Beraterin oder der Berater ist (Altersgruppe unter 35: 9,2 von 10 Punkten; Altersgruppe 35-50: 9,2 von 10 Punkten und Altersgruppe über 50: 9,2 von 10 Punkten). Die Weiterempfehlungsbereitschaft (Net Promoter Score) unserer Kundinnen und Kunden liegt nach erfolgter Beratung aktuell bei 85 Punkten (auf einer Skala von -100 bis 100 Punkten). Auch diese ist in allen Altersgruppen unserer Beraterinnen und Berater etwa gleich hoch (Altersgruppe unter 35: 84 Punkte; Altersgruppe 35-50: 85 Punkte und Altersgruppe über 50: 86 Punkte). Darüber hinaus stimmen unsere Kundinnen und Kunden mit 8,8 von 10 möglichen Punkten zu, dass sie nach einer Beratung ein selbstbestimmteres Leben führen können – und auch dies hängt nicht davon ab, wie jung oder alt die Beraterin oder der Berater war (Altersgruppe unter 35: 8,7 von 10 Punkten; Altersgruppe 35-50: 8,8 von 10 Punkten und Altersgruppe über 50: 8,9 von 10 Punkten). Unsere Beschwerdequote liegt im laufenden Jahr bei durchschnittlich niedrigen 0,41 %. Auch hier gibt es statistisch betrachtet kaum Unterschiede in den Altersgruppen. Gute Beratung hängt nicht mit dem Alter der Beraterinnen und Berater zusammen, sondern ist eine Folge ihrer konsequenten und durchdachten Verankerung in der Vertriebsorganisation.

Unsere fünf Garanten für Beratungsqualität

Unabhängig vom Durchschnittsalter einer Vertriebsorganisation gilt, dass wichtige Aspekte einer qualitativ hochwertigen Beratung in Prozessen verankert sein müssen und deren Umsetzung kontinuierlich gemessen und durchgesetzt wird. Uns sind folgende Themen wichtig.

Eine sinnstiftende Aufgabe: Menschen wollen heutzutage eine sinnstiftende Aufgabe erfüllen. Diese finden sie bei uns. Bei uns gibt es keinen Produktabverkauf; unsere Beratenden setzen vielmehr die Ziele, Wünsche und Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt unseres Tuns und tragen so dazu bei, dass sie ein selbstbestimmtes Leben führen können. Im Schnitt nimmt der Prozess aus Erstgespräch und der Erstellung des Finanzplans sieben bis zehn Stunden Zeit ein, um die Wünsche, Spar- und Lebensziele sowie das Risikoprofil zu identifizieren. Ein Aufwand, der noch allzu oft verkannt wird, aber einmal mehr zeigt, wie umfangreich und vielfältig Vorsorge und wie gesellschaftlich relevant die Dienstleistung ist.

Nun könnten wir uns natürlich entspannt zurücklehnen, uns selbst auf die Schulter klopfen und sagen „alles richtig gemacht“. Aber das ist nicht unsere Haltung. Wir möchten immer besser werden und vor allem jungen Menschen bereits heute einen positiven Blick auf ihren Lebensabend ermöglichen. Das geht. Mit einem Bekenntnis und hohem Engagement für richtig gute Beratung

Autor Dr. Matthias Wald ist Leiter Vertrieb Swiss Life Deutschland und Vorstand VOTUM Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e. V.