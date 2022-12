Votum und Haftpflichtkasse neue ZFF-Mitglieder

Minister Heil will langfristige Weichen für Rente stellen

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will mit einem neuen Rentenpaket langfristige Weichen für die Zukunft der Rente in Deutschland stellen. Mit dem Rentenpaket II würden noch in diesem Jahr zwei zentrale rentenpolitische Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt, sagte Heil der Deutschen …