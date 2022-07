Deutsche-Bank-Chef Sewing: Hohe Inflation bedroht sozialen Frieden

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hat die hohe Inflation als "Gift" für die Gesellschaft bezeichnet. Wenn in Umfragen 40 Prozent der Menschen angäben, sie könnten am Monatsende nicht mehr sparen, bedrohe das den sozialen Frieden in Deutschland, sagte Sewing am Montag auf einer Bankenkonferenz in Frankfurt. Er mache sich Sorgen über die nächsten zwölf Monate.