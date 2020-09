Kritischer Blick auf das Verhalten Jüngerer in der Corona-Pandemie

Das Institut der deutschen Wirtschaft warnt in einem Gutachten vor Plänen zur erschwerten Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen. Damit werde der Zugang zu Wohneigentum erschwert, schreibt der Autor Michael Voigtländer in einer Analyse im Auftrag der FDP-Bundestagsfraktion, die jetzt in Berlin vorgestellt wurde.