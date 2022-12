Söder prüft Verfassungsklage gegen Erbschaftsteuer-Erhöhung

ZBI kauft markantes Wohnungsbauprojekt in Oberösterreich

Die ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe hat für ihren offenen Immobilien-Publikumsfonds "UniImmo: Wohnen ZBI" das Projekt „High Five“ in Linz erworben. Damit weitet sie ihr Engagement in Österreich aus und erwirbt erstmals eine Projektentwicklung in der oberösterreichischen Landeshauptstadt.