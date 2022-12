„Wir wollen Vorreiter im Markt für Immotoken werden“

Die Tokenisierung, also die Möglichkeit, Real Assets in virtuelle Einheiten einzuteilen und dann über die Blockchain zu handeln – wird die Kapitalmärkte sowie die gesamte Finanzindustrie radikal verändern. Die Eterna Real Estate – Tokenized Investments GmbH aus Bad Abbach hat die Chancen erkannt und einen Immotoken für Privatanleger lanciert. Geschäftsführer Philipp Stilp und Karl Peterhansl über die Features des neuen digitalen Anlageprodukts.

Herr Stilp, es gibt sicher eine ganze Reihe von interessierten Anlegern, die mit dem Begriff Tokenisierung im Zusammenhang mit Immobilien noch nie etwas gehört haben. Was versteht man darunter?

Stilp: Der Begriff Immobilien-Tokenisierung bezeichnet die Aufteilung eines Objekts in viele kleine Anteile (Tokens). Die sogenannten Tokens bilden den Wert der Immobilie auf der Blockchain ab. Auf diese Weise wird ein lukratives, flexibles und transparentes Immobiliengeschäft ermöglicht. Deutschland gilt in der EU als Vorreiter der Immobilien-Tokenisierung. Europaweit ist es jedoch die Schweiz, die den digitalen Wandel am engagiertesten in diese Richtung vorantreibt.

Was sind die Vorteile eines solchen tokenisierten Investments?

Stilp: Die Technologie erweitert das Anlageuniversum auch für institutionelle Investoren und schafft neue Opportunitäten für jeden. Gleichzeitig erhalten mittels der Tokenisierung neue Anlegergruppen – insbesondere Privatanleger – Zugang zu Asset-Klassen, die ihnen zuvor verwehrt geblieben wären.

Wie funktioniert eine solche Immobilien-Tokenisierung?

Peterhansl: Im Fall der Eterna Real Estate – Tokenized Investments GmbH kaufen Anleger die Tokens und beteiligen sich auf diese Weise anteilig an der Unternehmensanleihe der Gesellschaft. Damit haben sie Anspruch auf anteilige Gewinne, die sich zum Beispiel durch eine Wertsteigerung oder Mieteinnahmen der Objekte ergeben, die von der Eterna Real Estate – Tokenized Investments GmbH gehandelt werden. Ein solches Investment bietet eine hohe Flexibilität, da die Tokens und damit der eigene Anteil auf der Blockchain jederzeit wieder verkauft werden können.

Grafik: Eterna

Wodurch zeichnet sich der von der Eterna Real Estate – Tokenized Investments GmbH entwickelte Immotoken aus?

Stilp: Mit dem „Immotoken Serie A“ eröffnen wir Kapitalanlegern eine neue, indirekte Investitionsmöglichkeit, ohne sich dabei, wie erwähnt, um die klassischen Verwaltungsthemen wie bei einem Immobilienerwerb kümmern zu müssen. Der Immotoken stellt ein direktes, tokenbasiertes Investment an der von uns emittierten Unternehmensanleihe der Eterna Real Estate – Tokenized Investments GmbH dar, mit dem wir eine Vorreiterrolle im Markt einnehmen wollen.

Was ist der Investitionsgegenstand des Immotoken?

Peterhansl: Wir investieren unsere Immobilien in ausgewählte Projekte aus den Bereichen Neubau, Denkmalsanierung und Bestand. Dabei bedienen wir uns sowohl an Projektbeteiligungen als auch direkten Investments in eigener Regie. Überwiegend erwerben wir bundesweit Wohnimmobilien mit guter Infrastruktur in Ballungsgebieten und Wachstumsregionen. An diesem Geschäftsmodell können Anleger über den „Immotoken Serie A“ partizipieren.

Welche Expertise bringt die Eterna Real Estate – Tokenized Investments GmbH mit?

Stilp: Die Firmengruppe rund um die Eterna ist ein langjähriger Marktteilnehmer mit über 20 Jahren Erfahrung. Dementsprechend sind unsere Kernkompetenzen in der Projektierung, Durchführung als auch im deutschlandweiten Vertrieb von Wohnimmobilien.

Angenommen, ich möchte mich am „Immotoken Serie A“ beteiligen. Was ist die Mindestbeteiligungssumme, mit welcher Rendite kann ich rechnen und welche Gebühren fallen an?

Peterhansl: Eine Beteiligung ist ab einem Betrag von 1.000 Euro und bis zu 25.000 Euro möglich, der Ausgabeaufschlag beträgt 5 Prozent. Der „Immotoken Serie A“ plant mit einem festen Zinssatz von 5,5 Prozent per annum sowie einem möglichen Bonuszins von bis zu 4,5 Prozent jährlich. Die Höhe berechnet sich anhand des Veräußerungsgewinns bezogen auf den ausstehenden Nennbetrag.

WARNHINWEIS: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann niedriger oder ganz ausfallen. Bitte beachten Sie unser Basisinformationsblatt & unsere Risikohinweise.