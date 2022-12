Deutsche Finance beendet IPP Fund I mit 148 Prozent Rückfluss

Der IPP Fund I der Deutsche Finance Group investierte global und gemeinsam mit institutionellen Investoren breit diversifiziert in institutionelle Investmentstrategien aus der Assetklasse Immobilien. Die Diversifikation erfolgte dabei nach Regionen und Sektoren, sowie weiteren Diversifikationsparametern. Über die Laufzeit des Investmentfonds war das Portfolio an einer Vielzahl einzelner Immobilieninvestments international mittelbar beteiligt, so eine Mitteilung der Deutsche Finance Group.

Mit der nun erfolgten Ausschüttung werden das Gesellschaftskapital und die Investitionserlöse unter Berücksichtigung der bereits in den Vorjahren erfolgten Auszahlungen an die Privatanleger ausgeschüttet. Über die Laufzeit des Fonds hat der IPP Fund I damit den Angaben zufolge eine Leistungsentwicklung von 148 Prozent vor Abzug von Steuern erwirtschaftet.

„Mit dem IPP Fund I wurde in diesem Jahr bereits der zweite Publikumsfonds der Deutsche Finance Group erfolgreich aufgelöst“, so Peter Lahr, Geschäftsführer der Deutsche Finance Solution GmbH und Markus Spengler, Geschäftsführer der Deutsche Finance Capital GmbH. Im Februar hatte die Deutsche Finance den Club Deal Boston I nach kurzer Zeit über Plan mit einem Rückfluss von 140,1 Prozent beendet.