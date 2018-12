Klimaschutz: Fünf Maßnahmen für den Kurswechsel

Anlässlich der entscheidenden Schlussphase der Weltklimakonferenz im polnischen Katowice mahnt Axel Gedaschko vom Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW einen dringenden Kurswechsel bei der Klimapolitik im Gebäudebereich an.

“Mit einem ‘Weiter so’ wird sich der Ausstoß von Treibhausgasen bei Wohngebäuden nicht mehr maßgeblich verringern lassen, sondern die Kosten für Vermieter und Mieter werden lediglich weiter steigen, ohne dass die Verbraucher dabei einen konkreten Nutzen vor Augen haben”, sagt GdW-Präsident Gedaschko.

Ihm zufolge ist die bisherige Klimapolitik im Gebäudebereich sozial ungerecht und verringert die Akzeptanz der Energiewende in der Bevölkerung weiter, statt sie zu fördern.

Klimaziele auf Gebäudeebene schwer zu erreichen

Über Jahrzehnte habe die Wohnungswirtschaft massiv in die Energiewende investiert und ihren Treibhausgasausstoß seit 1990 bereits um etwa 60 Prozent sowie den Energieverbrauch um circa 30 Prozent verringert.

Diese enormen Anstrengungen für mehr Energieeffizienz machen es für die Wohnungsunternehmen aktuell besonders schwierig, die nunmehr auf 2005 bezogenen Ziele auf Gebäudeebene zu erreichen.

Obwohl deutschlandweit mit jährlich rund 35 Milliarden Euro enorme finanzielle Mittel in energetische Maßnahmen an Wohngebäuden fließen, gehen seit einigen Jahren weder der Endenergieverbrauch an Raumwärme noch die CO2-Emissionen zurück.

Seite zwei: Maßnahmen kosten viel und bringen wenig