PATRIZIA: Assets under Management in Spanien auf fast 1 Mrd. Euro erhöht

Die Patrizia AG erweitert das eigene Engagement auf der iberischen Halbinsel. Fast eine Milliarde Euro verwaltet das Unternehmen nun. Was mit dem jüngsten Immobilieninvestment geplant ist.

PATRIZIA AG, der globale Partner für paneuropäische Immobilien-Investments, hat im Auftrag einer deutschen Pensionskasse eine Hotel- Projektentwicklung, den Tagus Square, in Lissabon erworben.

Gute Lage im Szenebezirk

Das Objekt wird in ein neues, luxuriöses 4–5-Sternehotel umgebaut, das etwa 6.200 m2 und mehr als 100 Zimmer umfassen wird. PATRIZIA ist gegenwärtig im Gespräch mit verschiedenen potenziellen Hotelbetreibern für diese Projektentwicklung.

Die Immobilie liegt im beliebten Stadtteil Cais do Sodré, am Hauptplatz Praça Duque da Terceira. In unmittelbarer Nähe liegen Lissabons Markthalle Time Out sowie eine Vielzahl von Cafés, Bars und Restaurants, darunter die Pink Street, ein beliebtes Ziel für Nachtschwärmer, sowie die Uferpromenade von Ribeira das Naus.

Durch diese Transaktion erhöhen sich PATRIZIAs Assets under Management auf der iberischen Halbinsel auf knapp 1 Milliarde Euro.

Trotz wettbewerbsintensivem Markt durchgesetzt

Augusto Zunzunegui, Director Transactions PATRIZIA Iberia: “Der Ankauf einer der wenigen wegweisenden Hotel-Entwicklungen Lissabons zeigt unsere Fähigkeit, qualitativ hochwertige Assets in einem sehr wettbewerbsintensiven Markt zu sichern. Das Objekt bietet eine hervorragende Gelegenheit, durch gezielte Asset Management Maßnahmen Mehrwert für unseren Kunden zu generieren. Die portugiesische Wirtschaft wächst und besonders Lissabon zieht zunehmend internationale Unternehmen, Investoren und Touristen an. Diese Projektentwicklung in einer der angesagtesten Gegenden der Hauptstadt ist bestens geeignet, die starke Nachfrage nach Hotelbetten zu bedienen.”

PATRIZIA wurde von Morais Leitao, Gleeds und Aldaba Partners beraten. Der Verkäufer wurde durch JLL und Pares Advogados vertreten.

Foto: PATRIZIA