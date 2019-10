Patrizia beteiligt sich an Zertifizierungs-Unternehmen

Der auf Immobilien spezialisierte Asset und Investment Manager Patrizia AG hat sich mit einem strategischen Investment an WiredScore beteiligt, einem globalen Zertifizierer für digitale Konnektivität von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Er soll Teil des “technischen Ökosystems” von Patrizia werden.

Das 2013 in den USA gegründete PropTech-Unternehmen ist weltweit in sechs Ländern tätig und hat bereits mehr als 1.800 Immobilien zertifiziert. Die Zertifizierung hilft den Vermietern, die digitale Infrastruktur ihrer Gebäude zu verstehen, zu verbessern und zu vermarkten, so eine Mitteilung von Patrizia. Als Benchmark hilft die Zertifizierung von WiredScore demnach, Mieter von Wohn- und Gewerbeimmobilien zu gewinnen und zu halten sowie den Markenwert der Immobilie zu erhöhen.

Patrizia lässt ein deutsches Büroportfolio von 23 Objekten mit einer Gesamtfläche von mehr als 250.000 Quadratmetern von WiredScore zertifizieren. Vorausgegangen war die erfolgreiche Zertifizierung von 15 Patrizia Büroimmobilien, darunter 40 Grosvenor Place in London, HafenCity Gate und Sprinkenhof in Hamburg. Patrizia plant, bis 2020 fast 40 Objekte mit einer Gesamtmietfläche von rund 550.000 Quadratmetern von WiredScore zertifizieren zu lassen.

“Teil des technischen Ökosystems”

“Als Teil des technologischen Ökosystems von Patrizia wird WiredScore aktiv mit Patrizia zusammenarbeiten, um Produkte zu entwickeln, die den Bedürfnissen des Marktes entsprechen”, heißt es in der Mitteilung. WiredScore will so seine europäische Präsenz verstärken und gleichzeitig in andere Assetklassen expandieren. Patrizia war eines der ersten Unternehmen, das sich für WiredScore Home, die neu entwickelte Zertifizierung von Wohnimmobilien in Großbritannien, registrierte.

Dr. Manuel Käsbauer, Head of Technology & Innovation bei Patrizia: “Patrizia arbeitet seit dem Markteintritt von WiredScore in Europa eng mit den Zertifizierungs-Experten zusammen. Als proaktive Investment Manager ist für uns die Vernetzung bzw. Konnektivität ein entscheidendes Erfolgskriterium für die Wertentwicklung unseres Portfolios. Sie hilft uns, Mieter zu gewinnen und halten. Wir freuen uns über dieses Investment, da es unsere Zusammenarbeit weiter festigen und zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur unserer Partner und der Immobilienbranche beitragen wird.”

Foto: Patrizia