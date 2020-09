11 Webinare für Ihren digitalen Vertriebserfolg

Vom 28.9. bis 2.10. 2020 veranstaltet Cash. die Digital Week. In 11 Webinaren geht es um die richtige Digital-Strategie, um so die Chance für Makler und Vermittler auf mehr Umsatz zu erhöhen. Melden Sie sich an und nutzen Sie diesen Mehrwert für Ihre vertriebliche Praxis.

Die Corona-Pandemie reißt tiefe Löcher in die Beziehung zwischen Maklern, Finanzberatern bzw. Vermittlern und ihren Kunden. Persönliche Beratungstermine werden in Zeiten des Social Distancing immer mehr seltener. Gefragt sind neue kommunikative Wege.

Für Makler und Vermittler stellen sich gleich mehrere Fragen: Wie finde ich meine Kunden? Wie spreche ich sie an? Und über welche Kanäle trete ich mit ihnen in Kontakt? Antworten dazu geben zahlreiche Webinare im Rahmen der Digital Week 2020. Besonders im Fokus steht dabei die Kommunikation und Kontaktaufnahme über Instagram, Facebook LinkedIn und Co. Die Nutzung von Social Media, Messengern und Chatbots wird aus Vertriebssicht immer wichtiger.

Aktuelle Rechtsfragen im Vertrieb

Darüber hinaus teilen Know-how-Träger unseres Kooperationspartners „yourcomp“ (www.yourcomp.de) in kostenpflichtigen Webinaren ihr Wissen mit Ihnen zu allen aktuellen rechtlichen Enwicklungen und relevanten Urteile in den Segmenten: Datenschutz, Haftungsfallen in der digitalen Welt und Besteuerung von Kryptowährungen.

IDD-Weiterbildungszeiten sammeln

Nehmen Sie an den Webinaren teil und lassen Sie sich Weiterbildungszeiten gutschreiben! Gemeinsam mit unserem offiziellen Partner GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG kann bei den meisten Webinaren die Pflicht zur Weiterbildung gemäß IDD anteilig erfüllt werden.

Die Webinare der Digital Week in der Übersicht

Authentisches Content Marketing

Wie sich Versicherungsvermittler authentisch im Social Web positionieren.

Montag, 28. September 2020, 10-11 Uhr

Referent: MarKo Petersohn, As im Ärmel

Swiss Life: Hybridisierung des Vertriebs

Swiss Life als Produktgeber und Dienstleister, Innvovation im Vertrieb 2.0

Montag, 28. September 2020, 11:15-12:00 Uhr

Referent: Philipp Ruf, Swiss Life

Professionalisierung der Finanz- und Versicherungsberatung: Auswirkungen der neuen DIN-Normen

Neben der DIN 77230 für die Basisfinanzanalyse privater Haushalte werden auch die Normen für die Risikoanalyse und die Norm für die Analyse von Gewerbekunden vorgestellt. Die Teilnehmer erkennen dabei die Auswirkungen auf die Art der Arbeit und die Arbeitsabläufe im Rahmen der Finanz- und Versicherungsvermittlung.

Montag, 28. September 2020, 14:00-14:45 Uhr

Referent: Dr. Wolfgang Kuckertz, GOING PUBLIC!

Wie Makler richtig mit Instagram arbeiten

Von der Followergewinnung bis zur Bestandskundenbetreuung über Instagram.

Dienstag, 29. September 2020, 10-11 Uhr

Referentin: Franziska Zepf, PremiusMakler

Effizient digital kommunizieren

Wie Vermittler und Makler via Messenger und Chatbots Kunden akquirieren und bestmögliche betreuen können.

Mittwoch, 30. September 2020, 10-11 Uhr

Referent: Moritz Beck, Memacon

Social Web: So gewinnen Sie drei bis fünf Termin-Anfragen pro Woche

Wie Sie bezahlte Werbung von Facebook, Instragram und Co. dazu nutzen, planbar, steuerbar und selbstbestimmt jede Woche drei bis fünf neue Kundenanfragen in Ihrem Kalender zu platzieren.

Donnerstag, 1. Oktober 2020, 10-11 Uhr

Referent: Christopher Esche, Investment & More

Renditestarke und krisenerprobte Investitionen in US-Wohnimmobilien

Mit einer Investition in US-Mietwohnobjekte können Anleger auch hierzulande vom Miettrend in den USA profitieren.

Donnerstag, 1. Oktober 2020, 14-15 Uhr

Referent: Jens Freudenberg, BVT Unternehmensgruppe

Warum LinkedIn zukünftig das bessere Facebook sein wird und wie Sie es für Ihr Business nutzen können

Wie Sie mit LinkedIn SEO für Ihr Profil endlich bei LinkedIn erfolgreich durchstarten können und mit der perfekten Suche bei LinkedIn exakt Ihre Zielgruppe identifizieren.

Freitag, 2. Oktober 2020, 10-11 Uhr

Referent: Michael W. Krüger, BusinessWay/MK Media

Haftungsfallen in der digitalen Finanzdienstleistungswelt

Neue Chancen, neue Risiken? Ein Überblick über typische Fehlerquellen und Haftungsrisiken mit Bezug zu Aufsichts- und Zivilrecht.

Dienstag, 29. September 2020, 14:00-14:45 Uhr/Die Teilnahme kostet 89 Euro.



Referent: Christian Hackenberg, drrp Rechtsanwälte

Teilen, Liken, Posten. Monitoring, Tracking, Profiling. Datenschutz?

Dieses Online-Seminar wendet sich an Unternehmer, die ihre Aktivitäten in den Sozialen Medien und im Internet datenschutzkonform ausgestalten möchten.

Mittwoch, 30. September 2020, 14:00-14:45 Uhr/Die Teilnahme kostet 89 Euro.



Referent: Jan C. Knappe, drrp Rechtsanwälte

Besteuerung von Kryptowährungen: Gesetzeslage und Praxis

Rechtliche Grundlagen der Besteuerung von Kryptowährungen, aktuelle Rechtsprechung und praktische Herausforderungen.

Donnerstag, 1. Oktober 2020 2020, 11:15-12:00 Uhr/Die Teilnahme kostet 89 Euro.



Referentin: Caroline Müller, Baumgartner & Partner

