AEW erwirbt Projekt “Haus am Rudolfplatz” in Köln

Der Asset Manager AEW hat im Auftrag einer deutschen Versicherungsgruppe das „Haus am Rudolfplatz“ im Rahmen einer Forward-Funding-Transaktion erworben. Das Büro- und Geschäftshaus in der Kölner Innenstadt wird insgesamt 8.800 Quadratmeter umfassen und voraussichtlich im Frühjahr 2022 fertig gestellt sein.

Das von dem Architekten Max Dudler entworfene “Haus am Rudolfplatz“ wird knapp 5.800 Quadratmeter Büro- und 2.800 Quadratmeter Einzelhandelsfläche sowie 34 Tiefgaragenplätze auf acht Etagen beinhalten, so eine Mitteilung von AEW. Das Objekt befindet sich neben dem historischen Hahnentor, angrenzend an einen der wichtigsten Straßen- und Verkehrsknotenpunkte der Stadt und am Rande der Einkaufsstraßen.

Tobias Schnurer, Director Investment bei der AEW: “Das ‘Haus am Rudolfplatz’ wird nach Fertigstellung einer der begehrtesten Bürostandorte in Köln sein. Die Nachfrage nach Flächen des Projekts ist sehr hoch und das Objekt verfügt bereits über eine hohe Vorvermietungsquote in dieser frühen Phase.”

AEW ist nach eigenen Angaben einer der weltweit größten Real Estate Asset Manager mit circa 71,2 Milliarden Euro Assets under Management (Stand 31. Marz 2020) und Hauptniederlassungen in Boston, London, Paris, Düsseldorf und Hong Kong. In Europa verwaltet AEW demnach mit über 400 Mitarbeitern an neun Standorten ein Immobilienvermögen von etwa 33,5 Milliarden Euro, das in Fonds und Separate Accounts gebündelt ist.

Foto: AEW