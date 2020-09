AEW versilbert deutsches Büroimmobilien-Portfolio

Der Asset Manager AEW gibt die Vermittlung der Anteilscheine am AEW City Office Germany-Fonds an einen Fonds von Tristan Capital Partners, Curzon Capital Partners 5 LL, bekannt. Das Portfolio umfasst sieben Objekte mit insgesamt rund 83.000 Quadratmetern Mietfläche.

Das Immobilienportfolio des AEW City Office Germany ist am Markt auch als das „Selection“-Portfolio bekannt, so die Mitteilung von AEW. Es besteht aus sieben Büroimmobilien in den Städten München, Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt am Main sowie Köln, umfasst circa 83.000 Quadratmeter und generiert jährliche Mieteinnahmen in Höhe von circa 16 Millionen Euro.

Durch die gezielte Implementierung eines aktiven Asset Management-Ansatzes, welcher sich vorrangig auf die Optimierung des Mietauslauf- und -ertragsprofils konzentrierte, konnte AEW die Vermietungsquote der Liegenschaften seit Ankauf um circa 15 Prozent auf heute 98 Prozent erhöhen und die Mieteinnahmen um über 20 Prozent steigern, heißt es in der Mitteilung.

Marc Langenbach, Head of Funds & Separate Accounts Germany, von AEW sagt: „Wir glauben, es ist nun der richtige Zeitpunkt die Anteile zu verkaufen und den Gewinn zu realisieren. Das Anteilscheingeschäft sichert den Erstinvestoren die Partizipation an der wertschöpfenden Asset Management-Strategie, Immobilien mittels Neupositionierungen und Aufmietungen qualitativ aufzuwerten. Zudem konnten wir bereits Kapitalzusagen für das Nachfolgeprodukt, den AEW City Office Germany II, aus der Anlegerschaft gewinnen und befinden uns derzeit im aktiven Objekt-Sourcing.“

Laut Lars-Henning Pylla, Fondsmanager des AEW City Office Germany, wurde mit der Transaktion “eine außerordentlich attraktive Performance für unsere Anleger realisiert”. Die Höhe der erzielten Rendite geht aus der Mitteilung allerdings nicht hervor.

Foto: Shutterstock