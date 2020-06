Baufi24 beruft Michiel Goris zum Aufsichtsratsvorsitzenden

Michiel Goris, ehemals Vorstandsvorsitzender der Interhyp AG sowie Vorstandsmitglied der ING-DiBa, wird neuer Aufsichtsratvorsitzender bei Baufi24. Außerdem berief das Unternehmen Dr. Edeltraud Leibrock, Bettina Stark und Dr. Mathias Schlichting in den Aufsichtsrat.

Die neuen Aufsichtsratsmitglieder sind in der Finanzszene keine Unbekannten: Der gebürtige Niederländer Michiel Goris hat sich in der Branche mit den Vorstandstätigkeiten für die Interhyp AG und die ING-DiBa einen Namen gemacht.

Aktuell ist er Mitglied im Advisory Board von Facile.it in Italien. In beratender Funktion ist er bei Viisi Hypotheken in den Niederlanden, Auxmoney in Deutschland sowie Molo Finance in Großbritannien tätig.

Goris‘ Stellvertreterin im Baufi24-Aufsichtsrat ist Dr. Edeltraud Leibrock. Sie ist Partnerin und Geschäftsführerin von Connected Innovations in Hamburg, ehemalige Vorständin der KfW-Bankengruppe für IT und Prozesse sowie derzeitig Mitglied in mehreren Boards von Fintechs und Artificial-Intelligence-Initiativen.

Bettina Stark leitete als Generalbevollmächtigte bis 2019 den Bereich „Privatkunden“ bei der Deutschen Kreditbank AG (DKB) und ist Mitglied des Finanzausschusses des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Dr. Mathias Schlichting ist Partner der Kanzlei Dierkes & Partner sowie Aufsichtsratsvorsitzender der CLIQ Digital AG. Als Rechtsanwalt ist er auf Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht spezialisiert.

„Mit dem neuen Aufsichtsrat sind wir perfekt aufgestellt für das weitere Unternehmenswachstum“, erklärt Tomas Peeters, Vorstandsvorsitzender der Baufi24 Baufinanzierung AG. „Unternehmertum, Strategie, Vertrieb, Immobilienfinanzierung, FinTech, künstliche Intelligenz und Recht: Alle wichtigen Kompetenzen sind im neuen Aufsichtsrat abgebildet. Besser geht es nicht!“ (dr)

Foto: Baufi24