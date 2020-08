Baufinanzierer im Test: Zinsniveau und Service machen den Unterschied

Das Deutsche Institut für Service-Qualität hat elf Direkt-Baufinanzierer getestet und nach eigener Aussage deutliche Unterschiede der Finanzierungsanbieter festgestellt.

Große Sparpotenziale durch Angebotsvergleich

Die Direkt-Baufinanzierer erzielen in puncto Service und Konditionen insgesamt ein gutes Ergebnis. Der Testsieger sichert sich das Qualitätsurteil „sehr gut“, sechs sind „gut“. Jeweils zwei Anbieter kommen im Gesamtergebnis jedoch nicht über ein „befriedigend“ beziehungsweise „ausreichend“ hinaus. Insgesamt überzeugt die Branche stärker bei den Konditionen als im Bereich Service.

Erfreulich für alle, die mit einem Immobilienkauf liebäugeln: Die durchschnittlichen Effektivzinsen sind in allen sieben analysierten Szenarien gegenüber der Vorstudie 2018 gesunken. Trotz der generell guten Ausgangslage für Darlehensnehmer variieren die Effektivzinssätze zwischen den Anbietern teils erheblich. Die Spanne zwischen dem günstigsten und dem teuersten Angebot liegt bei der Sofortfinanzierung (Laufzeit: 15 Jahre) bei 0,68 Prozentpunkten. Bei der Forwardfinanzierung über die gleiche Laufzeit treten Unterschiede von immerhin 0,21 Prozentpunkten auf.

Service nicht immer zufriedenstellend

Beim Service reichen die Ergebnisse der Direkt-Baufinanzierer von „sehr gut“ bis „ausreichend“. Sowohl am Telefon als auch per E-Mail beraten die Mitarbeiter überwiegend korrekt, aber oft zu oberflächlich. Der Service per E-Mail punktet mit einer sehr hohen Antwortquote und freundlichen Auskünften. Auch die Internetauftritte der Unternehmen schneiden insgesamt gut ab.

Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: „Verbraucher sollten auch die Flexibilität der Angebote prüfen – so sind zum Beispiel kostenfreie Tilgungsänderungen oder die Möglichkeiten von Sondertilgungen wichtige Finanzierungsaspekte.“ Hamer resümiert: „Trotz teils großer Unterschiede zeigt der Test, dass einige Unternehmen attraktive Konditionen bieten und zugleich in puncto Service überzeugen.“

