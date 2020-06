CEO Andreas Muschter verlässt Commerz Real

Der Aufsichtsrat der Commerz Real hat Johannes Anschott mit Wirkung zum 5. Juni 2020 interimistisch zum Vorsitzenden des Vorstands berufen. Zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben übernimmt er die Funktion von Andreas Muschter, der das Unternehmen der Commerzbank Gruppe verlässt und sich künftig mit Hotels und Coworking-Spaces befasst.

Muschter geht nach Angaben der Commerz Real auf eigenen Wunsch, “um sich neuen Herausforderungen außerhalb des Konzerns zu stellen”. Gespräche für einen Nachfolger laufen nach Angaben der Commerzbank bereits. Der Wechsel war demnach bereits seit einiger Zeit geplant, wurde aber durch die Corona-Pandemie zeitlich verzögert.

Johannes Anschott ist seit April 2016 im Vorstand der Commerz Real für Asset Structuring, Financing, Treasury, Infrastruktur und erneuerbare Energien, Mobilienleasing sowie Vertrieb verantwortlich. Zuvor war er seit 2000 für die Commerzbank in Frankfurt am Main, Hamburg und London tätig, unter anderem als Country Manager United Kingdom und Vorsitzender der Geschäftsleitung für Großkunden in Norddeutschland und Skandinavien.

Muschter künftig CFO bei The Student Hotel

Andreas Muschter war seit Januar 2013 Vorstandsvorsitzender der Commerz Real und zuletzt schwerpunktmäßig für Assetmanagement und Akquisitionen sowie die Transformation des Unternehmens zum nachhaltigen digitalen Assetmanager verantwortlich. Dem Vorstand gehörte er bereits als Finanzvorstand seit Dezember 2009 an. Zuvor verantwortete der promovierte Jurist die M&A-Aktivitäten der Commerzbank Gruppe.

Muschter wechselt nun als Chief Financial Officer zu The Student Hotel (TSH), einem europaweit tätigen Entwickler, Betreiber und Investor von Hotels und Coworking-Spaces mit Sitz in Amsterdam. „Nach vielen Jahren in einem großen Konzern lockt mich die spannende Aufgabe, ein vergleichsweise junges Unternehmen mit innovativem Konzept international weiterzuentwickeln“, erläutert Muschter.

Foto: Commerz Real