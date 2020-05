Commodus kauft Objekt nahe Flughafen Tegel

Commodus, Private Equity Investor mit Schwerpunkt Büroimmobilien, hat für seinen Fonds “Commodus Deutschland Fund II SCSp, RAIF” eine Büroimmobilie in Berlin-Tegel im Zuge eines Asset Deals von einer Immobiliengesellschaft des Stahl- und Technologiekonzerns Salzgitter AG, erworben.

Das ehemalige Gründerzentrum Am Borsigturm 40, 42, 48 und 50 mit kleinteiliger Mieterstruktur verfügt über rund 7.000 Quadratmeter Büronutzfläche und weist aktuell eine Vollvermietung auf, so eine Mitteilung von Commodus.

Dr. Matthias Mittermeier, Gründer und Managing Director von Commodus: “Die von uns erworbene Büroimmobilie befindet sich in einer aufstrebenden Mikrolage, die sich durch die Nähe zu innovativen Technologie- und namhaften Großunternehmen sowie zum Shopping Center ‚Hallen am Borsigturm‘ auszeichnet. Zudem liegt das Entwicklungsgebiet des Flughafens Tegel nur zwei Kilometer entfernt. Hier soll in den kommenden Jahren ein Innovationspark für urbane Technologien und ein zukunftsweisendes Stadtquartier entstehen.”

Die bauliche Flexibilität der Immobilie ermöglicht demnach die Vermietung an eine Vielzahl innovativer Bürokonzepte. Ab Ende des Jahres 2021 plant Commodus eine Modernisierung und Neuvermietung größerer Teilflächen. Das Flächenangebot soll von offenen Lofts bis zu klassischen, abgetrennten Büroeinheiten reichen. Commodus beabsichtigt nicht nur Veränderungen der Innenflächen, sondern auch eine Verschönerung des Außenbereichs und die Schaffung hochwertiger Gemeinschaftsflächen.

Foto: Commodus