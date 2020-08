Corestate stellt Deutschland-Portfolio auf Ökostrom um

Corestate Capital Holding S.A. (Corestate), Investment-Manager für Immobilien in Europa, stellt in den kommenden Monaten sein gesamtes in Deutschland verwaltetes 17 Mrd. Euro Portfolio auf Ökostrom um. Aktuell hat das Unternehmen in der Assetklasse Gewerbeimmobilien (3,5 Mrd. € AuM) vollständig auf grüne Energie gewechselt und hat dessen gesamten Messstellenbetrieb digitalisiert. Bis Ende 2024 werden dadurch bereits 104.000 Tonnen CO2 eingespart.

Lars Schnidrig, CEO Corestate Capital Group: “Corestate hat sich sehr früh dazu verpflichtet, quantifizierbare ESG-Ziele zu definieren und sich an den Ergebnissen messen zu lassen. Die Umstellung unseres Portfolios auf CO2-neutrale Energieversorgung in Verbindung mit dem digitalen Zugriff auf Echtzeitdaten ist ein wichtiger Schritt, mit denen wir unsere ESG-Vorreiterrolle weiter ausbauen und einen positiven Beitrag leisten.”

Am 24. August 2020 veröffentlicht Corestate seinen neuen, voll digitalisierten ESG-Report. Darin werden ausführlich die Umsetzung der Gesamtstrategie sowie konkrete Maßnahmen und neue Ziele in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung in der gesamten Gruppe erläutert. Corestate antizipiert damit ganzheitlich die steigende Bedeutung ökologischer und gesellschaftlicher Faktoren im Rahmen des Immobilien-Assetmanagement. Sowohl auf Seiten der Regulierung als auch bei Investoren rückt die quantitative Erfassung von Nachhaltigkeitsfaktoren und des ökologischen Fußabdrucks mehr und mehr in den Fokus bei Investitionen.

Im Rahmen der operativen Umsetzung wurde der Betriebskostenspezialist Westbridge Advisory GmbH mit der Neustrukturierung und nachhaltigen Optimierung des deutschen Immobilienportfolios von Corestate beauftragt. Die Bestände können nun fortlaufend flächendeckend und in Echtzeit überwacht sowie Optimierungsmöglichkeiten effektiv durchgesetzt werden. Mit der Versorgung der Objekte des Gewerbeportfolios wurden die Stadtwerke Düsseldorf beauftragt.

Foto: Corestate