Deutsche Euroshop: Ladenschließungen durch Corona belasten Ergebnis

Corestate Capital Holding S.A. (Corestate), Investment-Manager für Immobilien in Europa, stellt in den kommenden Monaten sein gesamtes in Deutschland verwaltetes 17 Mrd. Euro Portfolio auf Ökostrom um. Aktuell hat das Unternehmen in der Assetklasse Gewerbeimmobilien (3,5 Mrd. € AuM) vollständig auf grüne Energie gewechselt und hat dessen gesamten Messstellenbetrieb digitalisiert. Bis Ende 2024 werden dadurch bereits 104.000 Tonnen CO2 eingespart.