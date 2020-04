Deutsche Sachwert Kontor: Projekt für betreutes Wohnen am Start

Gleich nach ihrer soeben abgeschlossenen Sitzverlegung von Erding nach Bad Aibling bietet die Deutsche Sachwert Kontor AG (DSK AG) nahtlos nun ihr Anschlussprojekt für betreutes Wohnen an.

Die ursprünglich auf den wohnwirtschaftlichen Immobilienmarkt spezialisierte Deutsche Sachwert Kontor AG mit Sitz in Bad Aibling bringt mit dem Projekt DSK Nr. 45 Seniorenresidenz Horn-Bad Meinberg nun ihr zweites Pflegeheim für betreutes Wohnen als Teileigentum auf den Markt – mit 4 % p.a. anfänglicher Mietrendite. Der Pachtvertrag läuft wieder über 25 Jahre zzgl. 5 Jahre Verlängerungsoption.

Die hohe Nachfrage sowie die wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen für Pflege- und Seniorenimmobilien haben das Unternehmen in ihrer Entscheidung bestätigt. „Wir haben damit erfolgreich eine wichtige Produktlücke für unsere Vertriebspartner geschlossen“, erklärt Vorstand Curt-Rudolf Christof.

Aktuell machen sich viele etablierte Pflegeimmobilien-Vermittler Sorgen über die Beschaffung geeigneter Objekte für ihre Endkunden. Der Beschaffungsmarkt gerade für Teileigentum wird enger, weil institutionelle Investoren diese rentable Asset-Klasse für sich entdeckt haben. Der freie Finanzdienstleister sucht nun nach zuverlässigen Lösungen. Die aktuelle Marktlage erfordert neue Wege und Partnerschaften.

Die Deutsche Sachwert Kontor AG und die Primus Concept Unternehmensgruppe sind in diesem aktuellen Marktumfeld bereits 2019 eine von langer Hand vorbereitete, strategische Kooperation eingegangen: Primus als Bauträger und DSK als Vermarkter. Beide Unternehmen bleiben dabei eigenständig.

Der Platzierungserfolg des ersten Kooperationsprojektes „DSK Pflegezentrum Prüm“ bestätigt beide Unternehmen in ihrer Entscheidung.

Im Vermittlernetzwerk der DSK AG entstand in den letzten Jahren ebenfalls verstärkt eine spürbar dynamisch steigende Nachfrage nach Senioren-und Pflegeimmobilien. Durch die Kooperation DSK/Primus wurde diese Lücke geschlossen. „Wir begrüßen Vermittleranfragen und streben gemeinsam nach weiteren Marktanteilen“, so die beiden Unternehmensvorstände Christof und Schilcher.

Weitere Pflegeheime und Projekte für betreutes Wohnen an Standorten in Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen sind bereits in der Aufbereitung und sichern die Lieferfähigkeit dieser Kooperation.

Foto: DSK