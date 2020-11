Digital first – Cash.ONLINE kommt mit neuer Website

Liebe Cash.ONLINE-User,

in den USA ist das Rennen um das Weiße Haus still on. Donald Trump und Joe Biden liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um das Präsidentenamt der USA, das nach Meinung der Experten wohl auch heute noch nicht entschieden sein wird. Wir von Cash.ONLINE sind da entschlussfreudiger und haben uns neu erfunden.

Nur noch heute lesen Sie alles Wichtige zum Thema Finanzen und Kapitalanlage auf dieser Website.

Ab morgen, Donnerstag, 5. November, heißt es bei uns dann Digital first! In Anlehnung an das amerikanische Motto “Größer, schneller, aktueller” präsentiert sich die Website von Cash.ONLINE im neuen Look & Feel. Nur die Adresse www.cash-online.de bleibt gleich.

Alles andere wird neu und trägt der wachsenden Bedeutung des Online-Journalismus und der digitalen News-Macht Rechnung. Ich lade Sie herzlich ein, erleben Sie:

Mehr Aktualität durch eine erweiterte Sektion für Top Nachrichten aus der Finanzbranche

Mehr Themen durch eine optimierte und erweiterte Rubrizierung

Mehr User-Nutzen durch eine neue und übersichtlichere News-Struktur

Mehr Nutzen für Berater und Vermittler durch eine verständlichere Darstellung der News in jedem Ressort

Seien Sie gespannnt und klicken Sie sich rein unter www.cash-online.de.

Ihr Frank O. Milewski

Chefredakteur Cash.

Foto: Florian Sonntag