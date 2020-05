Ferienimmobilien: Mallorca bleibt sicherer Hafen im Mittelmeer

Gute Nachrichten für Urlauber und Immobilienbesitzer auf Mallorca: Die beliebte Baleareninsel ist ab 1. Juli wieder ohne Reiseeinschränkung für internationale Besucher geöffnet. Das Interesse der Immobilieninvestoren an der Mittelmeerinsel ist trotz Corona nicht eingebrochen.

Florian Hofer, Geschäftsführer von Engel & Völkers auf den Balearen, begrüßt die Lockerung der Quarantäne-Maßnahmen: „Die Entscheidung der spanischen Regierung setzt ein positives Signal für den Ferienimmobilienmarkt. Seit 2012 machen internationale Käufer durchschnittlich 43 Prozent am umgesetzten Immobilien-transaktionsvolumen auf den Balearen aus. Ein Fünftel des gesamten Bruttoinlandsprodukts der Balearen geht allein auf den Immobiliensektor zurück, was unsere Branche direkt nach dem Tourismus zum zweitwichtigsten Wirtschaftsfaktor macht.“

Positive Geschäftsentwicklung im Luxusimmobilien-und Neubausegment

Das Interesse nach Wohnimmobilien am Sehnsuchtsort Mallorca ist trotz der COVID-19-Pandemie nicht zurückgegangen. In den vergangenen Wochen wurden Objekttransaktionen mithilfe von bevollmächtigten und gesetzlichen Vertretern vor den Notaren vollzogen. Seit Beginn des allgemeinen Lockdowns am 15. März bis zum 29. Mai 2020 hat Engel & Völkers auf Mallorca ein Transaktionsvolumen von insgesamt 63,3 Millionen Euro umgesetzt. Der durchschnittliche Verkaufspreis für Immobilien ist inselweit auf 1,8 Millionen Euro angezogen (2019: 1,6 Millionen Euro).

„Wir sind zuversichtlich, dass sich das Immobiliengeschäft mit dem Start der Sommersaison weiter positiv entwickeln wird. In den kommenden Monaten werden vor allem im Premium-und Neubausegement Nachholeffekte zu verzeichnen sein. Seit demLockdown konnten wir an unseren Standorten im Südwesten neue Top-Objekte im Wert von 22,4 Millionen Euro optionieren“, erklärt Hans Lenz, Geschäftsführer von Engel & Völkers Mallorca Südwest.

Erfolgreiche Fortsetzung von Besichtigungen dank innovativer Technologie

Die strengen Kontakt-und Reisebeschränkungen haben dazu geführt, dass Online-Angebote in der Branche weiter Auftrieb erhalten haben. Unabhängig von der Corona-Krise hat Engel & Völkers schon sehr früh in die Entwicklung digitaler Tools und IT-Produkte investiert. Mit Erfolg: „Während des Lockdowns konnten wir unseren Kunden über Live Video Besichtigungen und virtuelle 360-Grad-Touren eine Objektbegehung ermöglichen. Das Feedback unserer Kunden aus dem europäischen Ausland war hierzu sehr positiv“, sagt Florian Hofer, und führt weiter aus: „Wir erwarten, dass wir mit dem Einsatz digitaler Tools zukünftig erfolgreiche Immobilienabschlüsse realisieren können.“ Eine Vielzahl von internationalen Interessenten habe für Juli bereits persönliche Besichtigungstermine auf der Insel zugesagt.

Ausblick: Mallorcas Status als sicherer Hafen wird sich in den nächsten Monaten festigen

Aufgrund der gegenwärtigen Lage schätzen Käufer und Mieter vor allem großflächige Anwesen in Alleinlage mit weitläufigen Gärten, eigenem Pool sowie Panoramablick auf das Tramuntana-Gebirge oder das Mittelmeer. Auch Neubauimmobilien mit erstklassiger Ausstattung stehen bei vielen Interessenten hoch im Kurs. „Viele unserer Kunden verfolgen weiterhin ihr langfristiges Investmentvorhaben in unserer Region und warten darauf, bis die Grenzen ab 1. Juli wieder geöffnet sind, um eine Immobilie zu erwerben. Die Balearen haben sich schon immer als sicherer Hafen im Mittelmeer erwiesen. Wenn die Krise zu Ende ist, wird sich der hohe mallorquinische Lebensstandard in Kombination mit der ausgezeichneten Sicherheitslage und dem hervorragenden Gesundheitssystem einmal mehr manifestieren“, resümiert Florian Hofer.

Foto: Shutterstock