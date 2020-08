Für wen lohnen sich Bausparverträge?

Internationale Investoren sind weiterhin aktiv auf der Suche nach Investitionsmöglichkeiten in London. Das gilt insbesondere für asiatische Investoren, die im 1. Halbjahr 693 Mio. Euro in Immobilien in der britischen Hauptstadt investierten, was einem Anstieg von 74,4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Zudem entfielen 31,4 % aller Investments im zweiten Quartal auf asiatische Investoren, 2019 lag dieser Wert noch bei 9,8 %. Dies ergibt eine Analyse von BNP Paribas Real Estate.