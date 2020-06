Gabriele Volz wird CEO von Commerz Real

Der Aufsichtsrat der Commerz Real hat Gabriele Volz, langjährige Geschäftsführerin des Asset Managers Wealthcap, zur Vorsitzenden des Vorstandes der Commerz Real berufen. Sie wird die neue Position zum 1. Januar 2021 übernehmen.

Gabriele Volz war seit 2009 Geschäftsführerin von Wealthcap, einer Tochtergesellschaft der UniCredit Bank AG. Hier verantwortete sie das Investment-, Asset- und Portfoliomanagement sowie Vertrieb, Produktmanagement, Marketing, Research und Personal. Sie übernimmt damit die Nachfolge von Andreas Muschter, der Anfang Juni als CEO der Commerz Real ausgeschieden ist.

Die Diplom-Betriebswirtin begann ihre berufliche Laufbahn 1994 bei der Bayerischen Vereinsbank. Im Jahre 2000 wechselte sie als Geschäftsführerin zur Bethmann Vermögensbetreuungs GmbH. Seit 2001 verantwortete sie mehrere Führungspositionen bei der HypoVereinsbank, zuletzt als Mitglied des Management Board in der Division Wealth Management.

Gabriele Volz ist zudem Mitglied des Vorstandes Germany der Royal Institution of Chartered Surveyors, dem international führenden Berufsverband von Immobilienfachleuten und -sachverständigen. Des Weiteren ist sie stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der CV Real Estate AG, Präsidiumsmitglied des ZIA Zentraler Immobilienausschuss und als Lehrbeauftragte für Immobilien- und Portfoliomanagement an der Technischen Universität in München tätig.

Nach den Worten von Michael Mandel, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Commerz Real und Mitglied des Vorstandes der Commerzbank AG, verfügt Gabriele Volz “über die besten Voraussetzungen, um die Transformation der Commerz Real zum nachhaltigen digitalen Assetmanager erfolgreich voranzubringen.”

Foto: Wealthcap