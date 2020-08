LBS West stärkt Vertrieb

Die LBS Westdeutsche Landesbausparkasse setzt den Generationswechsel im Vorstand schrittweise weiter um. Mit Dr. Jörg Koschate verstärkt ab diesem Monat ein Vertriebs- und Baufinanzierungsexperte mit Bausparerfahrung das Führungsteam des Immobilienfinanzierers.

Der 46-Jährige Betriebswirt übernimmt sukzessive das Vertriebsressort von Uwe Körbi, der am 30.09.2021 auf eigenen Wunsch in den Ruhestand geht.



Seine Laufbahn startete Dr. Koschate vor 15 Jahren im Bereich Grundsatzfragen bei der BHW Bausparkasse AG in Hameln. Über verschiedene Funktionen hinweg war er bis Mai 2019 als Vorstand der BHW Bausparkasse AG für die gesamte Marktseite mit Vertrieb, Produkten und Prozessen verantwortlich. Zuletzt hatte Dr. Koschate in der Deutsche Bank Privatkunden AG die Produkt- und Prozessverantwortung für das Baufinanzierungsgeschäft inne.



Im LBS-Vorstand verantwortet Dr. Jörg Koschate ab sofort bereits die Weiterentwicklung der erfolgreichen Maklertochter LBS Immobilien GmbH NordWest und übernimmt ab 1. Januar 2021 die Zuständigkeit für das Vertriebs-Ressort der LBS West.



Jörg Münning, Vorstandsvorsitzender der LBS West, begrüßt die Verstärkung: „Mit Dr. Jörg Koschate haben wir den Wunschkandidaten für unser Team gewinnen können: einen jungen, aber dennoch bereits vorstandserfahrenen Baufinanzierungs-Experten. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit für die LBS.“



Die LBS West nutzt damit die altersbedingten Vorstandswechsel, um auch weiterhin als starker Partner der Sparkassen in Nordrhein-Westfalen und Bremen den gemeinsamen Erfolg im Bauspar- und Baufinanzierungsgeschäft im Verbund auszuweiten. Bereits im Mai war Digitalisierungs-Fachmann Frank Demmer in den LBS-Vorstand aufgerückt und hatte unter anderem das neue gegründete Prozessmanagement-Ressort übernommen.



Jörg Münning: „Das Vertriebs-Ressort ist der Motor unseres Unternehmens. Die gute Zusammenarbeit mit unseren Vertriebspartnern ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Wir freuen uns daher besonders, dass wir die Chance haben, die Übergabe dieses Kernbereichs von Uwe Körbi zu Dr. Jörg Koschate in den kommenden Monaten gemeinsam zu gestalten.“



Die LBS West ist mit rund 2 Millionen Kunden die größte Bausparkasse in ihrem Geschäftsgebiet NRW und Bremen. Sie ist beteiligt an der Maklergesellschaft LBS Immobilien GmbH NordWest sowie an der digitalen Vermittlerpoolinggesellschaft Forum Direktfinanz GmbH und arbeitet erfolgreich im Verbund der Sparkassen-Finanzgruppe.

Foto: BHW