Patrizia erwirbt Bürogebäude in Münster

Die Patrizia AG hat ein Büroobjekt in Münster erworben. Verkäufer und langfristiger Mieter ist die Sparda-Bank West eG, die das Gebäude bereits seit 1999 nutzt.

Das Objekt liegt im nördlichen Zentrum von Münster und zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Architektur aus. Das markante Gebäude umfasst 5.700 qm Fläche auf vier Stockwerken, die zu 100 % von der Sparda-Bank West eG als Zweigniederlassung der Genossenschaftsbank genutzt werden. Die Innenstadt liegt mit der fußläufig zu erreichenden Bahn nur wenige Minuten entfernt. In unmittelbarer Nähe des Gebäudes entsteht ein großer Wohnpark mit über 500 Wohneinheiten, der die Attraktivität des Standorts weiter erhöht.

Daniel Dreyer, Head of Transaction DACH bei Patrizia: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Münsteraner Standort der Sparda-Bank West eG ein hochwertiges Objekt in einem der bundesweit interessantesten, mittelgroßen Büromärkte erwerben konnten. Die Akquisition unterstreicht unsere Fähigkeit, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Transaktionen erfolgreich abzuschließen.”

Wichtiger Verwaltungs- und Dienstleistungsstandort

Die Universitätsstadt Münster zählt mit über 314.000 Einwohnern und zwölf Hochschuleinrichtungen zu den wachstumsstärksten Städten sowie mit über 60.000 Studierenden zu den zehn größten Universitätsstädten in Deutschland. Darüber hinaus haben sich in Münster diverse Gerichte und Verwaltungseinrichtungen niedergelassen, was Münster zusätzlich zu einem der wichtigsten Verwaltungs- und Dienstleistungsstandorte Westfalens macht.

Die Sparda-Bank West eG als bonitätsstarker Mieter gehört mit über 700.000 Kunden zu den großen genossenschaftlichen Kreditinstituten für Privatkunden in Deutschland, so Patrizia. Ihr Unternehmenssitz liegt in Düsseldorf. Mit ihrer Zweigniederlassung in Münster hat die Bank einen weiteren Hauptstandort.