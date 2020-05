Patrizia: Venture Capital für Immobilien-Digitalisierung in Asien

Der Immobilien und Investment Manager Patrizia AG ist eine Partnerschaft mit der asiatischen PropTech Venture Capital Plattform Taronga Ventures eingegangen und beteiligt sich an dem neuesten RealTech Ventures Fund von Taronga. Zu deren Investitionen zählen auch innovative Lösungen gegen Corona.

Der Fonds investiert in Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum, die in den Bereichen PropTech (Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft), Construction Tech, Mobilität, Infrastruktur, Energie und Nachhaltigkeit sowie Big Data und Internet of Things tätig sind. “Dieses jüngste Investment von Patrizia ist Teil der Strategie, die globale Innovationslandschaft für sich zu nutzen”, heißt es in einer Mitteilung.

Das Unternehmen diversifiziere sein Ecosystem mit etablierten lokalen Partnern über verschiedene Länder und Regionen hinweg. Dazu gehören Venture Capital Firmen, Universitäten und Think Tanks, die die gleiche Denkweise haben und positiven Einfluss auf die Gesellschaft nehmen wollen. Dr. Manuel Käsbauer, Chief Technology & Innovation Officer bei Patrizia: “Wir machen unser Unternehmen fit für die Zukunft, indem wir die neuesten Tech Solutions aus ganz Asien ausfindig machen. Die Lösungen versetzen uns in die Lage, die nächste Welle technischer Innovationen maßgeblich mitzugestalten.”

Corona-Sensoren mit Geld von Taronga

So habe Taronga Ventures beispielsweise in innovative Lösungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie investiert, unter anderem in intelligente Wärmesensoren. “Diese Sensoren können Büroangestellte identifizieren, die ihren Arbeitsplatz mit Fieber oder erhöhter Körpertemperatur betreten. Darüber hinaus erfüllt der Fonds alle Voraussetzungen, um aufstrebende Unternehmen zu unterstützen, die großartige Ideen haben, aber im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld aufgrund des Corona-Virus vor Herausforderungen stehen”, so Käsbauer.

Die jüngste Partnerschaft von Patrizia knüpft der Mitteilung zufolge an das Investment in einen von dem europäischen PropTech Venture Capital Unternehmen Pi Labs verwalteten Fonds im Februar an. Dieser bietet ebenfalls Zugang zu innovativen Start-ups, jedoch mit Schwerpunkt Europa. Durch das Investment in den asiatischen PropTech Fonds baue Patrizia ihre globale Präsenz weiter aus.

Foto: Patrizia