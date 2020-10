PGIM Real Estate erwirbt italienisches Logistikportfolio

PGIM Real Estate hat im Rahmen seiner European Core Strategy und seines Core Plus Investment Program ein Logistikportfolio in Italien für Investoren erworben. Das Portfolio besteht aus drei Lagerhausimmobilien im Großraum Rom und Norditalien.

PGIM Real Estate ist das Immobilieninvestment- und Finanzierungsgeschäft von PGIM, dem 1,3 Billionen US-Dollar großen globalen Vermögensverwaltungsgeschäft von Prudential Financial, Inc.

Mit einer Gesamtfläche von rund 70.000 m² sind die Objekte vollständig an erstklassige Mieter aus den Bereichen E-Commerce, Pharma, Tabak und Transport vermietet. Zwei der Objekte befinden sich in Norditalien, einer aufgrund der Verkehrsanbindung bedeutenden Region für Logistikimmobilien. Das dritte Objekt befindet sich im Großraum Rom, der neben Mailand zweitwichtigsten Wirtschaftsregion Italiens mit dem größten Absatzmarkt des Landes ist. Die Liegenschaften befinden sich in unmittelbarer Nähe wichtiger Autobahnen, die eine gute Erreichbarkeit innerhalb Italiens und Europas ermöglichen.

Anfang dieses Jahres kündigte PGIM Real Estate eine Verstärkung der Präsenz am Standort Italien an, indem Musie Bocrezian zum Head of Transactions für Italien ernannt wurde. Bocrezian leitet vom Mailänder Büro aus die Aktivitäten des Unternehmens zur Erschließung und Umsetzung von Investitionsmöglichkeiten in Italien.

Sebastiano Ferrante, Leiter Deutschland und Italien von PGIM Real Estate kommentiert: „Der italienische Logistiksektor profitiert von attraktiven Fundamentaldaten des Marktes, wobei der E-Commerce-Anteil deutlich zunimmt. Es ist zu erwarten, dass die Spitzenmieten für Logistikimmobilien in Norditalien in den nächsten fünf Jahren angesichts der positiven Aussichten für die Entwicklung des Nutzermarktes ebenfalls steigen werden. Diese Akquisition entspricht unserer defensiven Investitionsphilosophie und beweist unsere Fähigkeit, attraktive Immobilien in Märkten mit einem stark ausgeprägten Wettbewerb zu identifizieren.“

Vor dem Hintergrund der steigenden Nachfrage im Online-Einzelhandel und dem zunehmenden Trend der Industrieunternehmen, größere und robustere Lagerbestände als Teil ihres Lieferkettenmanagements zu halten, arbeitet das Team weiter daran, sein Exposure im Bereich Logistik langfristig auszubauen.

Foto: Shutterstock