Rheinische Versorgungskassen kaufen Büros in Paris

Der Immobilieninvestment- und Vermögensverwalter AEW hat im Namen der Rheinischen Versorgungskassen (“RVK”) im Rahmen eines Individualmandates einen Bürokomplex im CBD von Paris von der deutschen Immobilien-Investmentgesellschaft Hansainvest Real Assets erworben.

Der Gebäudekomplex wurde der Mitteilung von AEW zufolge im 19. Jahrhundert erbaut und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts saniert. Er besteht aus einem neunstöckigen Gebäude in der Rue Jouffroy d’Abbans und einem sechsstöckigen Gebäude in der Rue de Prony. Insgesamt bietet der Komplex eine Einzelhandels- und Bürofläche von rund 3.470 Quadratmetern.

Die Einzelhandelsfläche ist an Carrefour City vermietet, die Büroflächen sind vollständig an sieben Mieter aus unterschiedlichen Branchen vermietet. Das Objekt befindet sich im Central Business District (CBD) von Paris im 17. Bezirk nahe dem Parc Monceau.

“Portfolio weiter ausbauen”

Der Erwerb des Objekts, der im Dezember 2019 im Rahmen eines strukturierten Bieterprozesses von AEW gesichert wurde, sei die erste Transaktion für das Individualmandat, welches sich im Rahmen der Fondsstrategie auf französische Büro- und Einzelhandelsobjekte konzentriert. Das Mandat hat mit einem angestrebten Fremdkapitalanteil zwischen 40 und 45 Prozent eine Investmentkapazität von 250 bis 300 Millionen Euro.

Marc Langenbach, Head of Funds & Separate Accounts Deutschland bei AEW: “Wir haben bereits weitere Investmentopportunitäten für unser Mandat identifizieren können, mit denen wir unser Portfolio weiter ausbauen wollen. Wir konzentrieren uns hierbei verstärkt auf Akquisitionen in Paris, da wir von der langfristigen Perspektive der Hauptstadt als eine der führenden Metropolen in Europa überzeugt sind”.

Foto: AEW