Swiss Life Asset Managers lanciert neuen Fonds für europäische Industrie- & Logistik-Immobilien

Swiss Life Asset Managers erweitert ihre Produktpalette mit einem Fonds für Industrie- & Logistik-Immobilien in Europa. Zielgruppe dieses Angebots sind institutionelle Anleger, die in ein Segment mit attraktiven Wachstumsperspektiven investieren möchten.

Der neue Luxemburger Fonds, Swiss Life Real Estate Funds (LUX) S.A., SICAV-SIF – European Industrial & Logistics, investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Industrie- und Logistik-Immobilien in Europa.

Der Fokus liegt auf Deutschland und Frankreich mit einer Beimischung im übrigen Europa, insbesondere in Grossbritannien, Benelux und in der Schweiz. Es ist eine etwa hälftige Allokation in Industrie- und in Logistikobjekte vorgesehen. Dieser innovative Ansatz vereint die Vorteile beider Immobilien-Anlageklassen: die hohe Diversifikation der Mieteinnahmen und die Nutzungsflexibilität von Industrie-Immobilien mit der Ertragsstärke und der hohen Flächennachfrage von Logistik-Immobilien.

Industrie-Immobilien werden vornehmlich durch gemischt genutzte Gewerbeobjekte mit typischerweise mittelständischer Mieterstruktur repräsentiert. Die Nutzungsarten um­fassen dabei Fertigungs-, Lager-, Büro-, Forschungs-, und Dienstleistungs-Flächen. Durch die typische Multi-Tenant-Struktur und die Vielzahl der Nutzungsarten findet eine Risikostreuung auf Objektebene statt. Bei den in der Regel grossflächigen Logistikobjekten handelt es sich um besonders verkehrsgünstig gelegene Flächen für Lager, Distribution und Kommissionierung in den europäischen Metropolregionen.

Vorzüge von Industrie & Logistik Immobilieninvestitionen

Industrie- & Logistik-Immobilien zeichnen sich durch stabile Erträge aus. Im Falle von Industrie-Immobilien ergibt sich dies durch die überdurchschnittlich hohe Granularität der Mieteinnahmen. Die Verbindung mit der stetig wachsenden Nachfrage nach Logistikobjekten ermöglicht eine aktiv gemanagte Defensiv-Strategie, wie sie institutionelle Anleger im gegenwärtigen Marktumfeld schätzen. Gleich­zeitig besteht ein langfristiges Wachstumspotential, weil das Segment Industrie & Logistik in den nächsten Jahren von Megatrends wie E-Commerce, Urban Logistics, Industrie 4.0 und De-Globalisierung, profitieren wird. Die Mischung aus kleinteiligen Industrie- und grossflächigen Logistikliegenschaften lässt eine überdurchschnittliche Rendite bei unterdurchschnittlicher Schwankungsanfälligkeit der Erträge im Vergleich zu reinen Logistik-Immobilien Anlagen erwarten.

Langjährige Erfahrung im Anlagesegment Industrie & Logistik

Swiss Life Asset Managers hat das Anlagegeschäft für Drittkunden in den vergangenen Jahren erfolgreich ausgebaut. Per Ende Juni lagen die verwalteten Immobilienvermögen bei 93,6 Milliarden Euro. Zusammen mit den Anlagen der Versicherungsgesellschaften von Swiss Life bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers ein Vermögen von 240,4 Milliarden Euro.

Beos AG – seit 2018 Teil von Swiss Life Asset Managers – ist Spezialist und Marktführer in Deutschland für die Entwicklung und das Management von Industrie- & Logistik-Immobilien und agiert innerhalb von Swiss Life Asset Managers als europäisches Kompetenzzentrum für diese Immobilien-Anlageklasse. Per Ende Juni 2020 verwaltete Beos allein über 3,9 Milliarden Euro Vermögenswerte in diesem Anlagesegment.

Foto: Shutterstock