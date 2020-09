Wohnort mit Schattenseiten: Hier müssen Sie am meisten fürs Alter zurücklegen

Die Privatinsolvenzen in Deutschland verringerten sich im 1. Halbjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,4 Prozent. In den ersten sechs Monaten des Jahres mussten 38.695 Verbraucher eine Insolvenz anmelden – und damit so wenig wie seit 2004 nicht mehr. Zu diesem Ergebnis kommt der Informationsdienstleister Crifbürgel in der neuen Studie „Schuldenbarometer 1. Halbjahr 2020“. War’s das schon mit den Krisenfolgen?